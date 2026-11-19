Por: Gol Caracol

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Mauricio Pochettino, reconocido entrenador argentino de 54 años, asumió el desafío de dirigir al Manchester United apenas horas después de cerrar su ciclo como seleccionador de Estados Unidos. El técnico desembarcó en Inglaterra y se presentó de inmediato en el centro de entrenamiento de Carrington, con la mira puesta en su primer partido al mando del club, que tendrá lugar el domingo frente al Liverpool. De acuerdo con información compartida por el propio club en un video, Pochettino afirmó estar "feliz por estar aquí" y describió su llegada como "un honor y un privilegio".

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El nombramiento de Pochettino fue oficializado el pasado viernes, luego de la destitución de Michael Carrick. Según los datos proporcionados, el despido de Carrick responde al mal arranque del Manchester United en la temporada, comparable solo con lo ocurrido durante la campaña 1986-1987. En los primeros diez partidos, el club suma apenas ocho puntos, ubicándose decimoctavo en la tabla, lo que lo coloca en la zona de descenso a la Championship, el equivalente a la segunda división inglesa.

Antes de esta nueva etapa, Pochettino dirigió a la selección de Estados Unidos desde 2024. Bajo su liderazgo, el llamado Team USA actuó como coanfitrión del Mundial de ese año y alcanzó los octavos de final, donde fue eliminado por Bélgica. Su último partido al frente del equipo fue una victoria 2-0 contra Haití, lo que permitió a Estados Unidos clasificar a la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf que tendrá lugar en marzo de 2027 en Los Ángeles.

Pochettino no llegó solo a Inglaterra; sus principales colaboradores, incluyendo su adjunto Jesús Pérez, su hijo y preparador físico Sebastiano Pochettino, y el entrenador de arqueros Toni Jiménez, también se sumaron a la plantilla. Con una amplia experiencia en la Premier League, tras entrenar a Southampton, Tottenham y Chelsea, el técnico asume las riendas en Old Trafford con un contrato, según la prensa británica, válido hasta 2029.

El club, con veinte títulos de liga inglesa y tres de Europa, enfrenta una situación crítica en la tabla. Pochettino dirigió un mensaje a los aficionados en otro video, animando a la hinchada a unirse y apoyar una temporada que calificó como "especial" para devolver la alegría a los seguidores del Manchester United.

¿Quién es Mauricio Pochettino, el nuevo entrenador del Manchester United?

Mauricio Pochettino es un técnico argentino de 54 años con experiencia en la Premier League, donde ha dirigido clubes como Southampton, Tottenham y Chelsea. Recientemente, fue seleccionador de Estados Unidos, con quien alcanzó los octavos de final en el Mundial de este año, y ahora toma el reto de liderar al Manchester United en una de sus etapas más difíciles.

¿Por qué el Manchester United está en zona de descenso en la Premier League?

Según la información suministrada, el Manchester United, tras diez jornadas de la liga, ha logrado apenas ocho puntos, ubicándose en el puesto dieciocho entre veinte equipos. Esta mala racha resultó en la destitución de su anterior entrenador Michael Carrick y plantea un reto importante para Pochettino en su debut.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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