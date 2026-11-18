Por: El Espectador

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La cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad vivió un nuevo impulso con la reciente visita de Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, a Bogotá. Según declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Mora, citadas por El Espectador, ambos países han ratificado su compromiso conjunto para combatir las economías ilícitas que financian a los grupos armados en la región. Durante su intervención, Mora enfatizó la importancia de la cohesión y la cooperación internacional, señalando que son ya 19 los países que trabajan unidos en la lucha contra el narcoterrorismo, fenómeno al que calificó como "el cáncer del narcotráfico que ha azotado durante muchos años nuestro hemisferio".

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La visita de Hegseth formó parte de la agenda del Escudo Coalición de las Américas Contra los Carteles, un bloque multinacional enfocado en enfrentar el crimen transnacional y el narcotráfico. En ese contexto, el Gobierno estadounidense donó un avión Hércules C-130 a Colombia como parte de los acuerdos de cooperación. Esta aeronave, diseñada para transportar tropas, equipos y realizar misiones logísticas en zonas de difícil acceso, será clave tanto para operaciones militares como humanitarias y científicas en el país, según datos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

En la cita, el canciller Omar Bula remarcó que esta coalición no solo es entre Colombia y Estados Unidos, pues incluye a otros 17 países que enfrentan el crimen organizado transnacional. Bula expresó confianza en que el Congreso colombiano apruebe pronto el ingreso de tropas estadounidenses para operaciones militares conjuntas.

El secretario Hegseth también sostuvo reuniones a puerta cerrada con el alto mando militar colombiano, liderado por el general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares. Temas como la estrategia militar frente a organizaciones armadas ilegales —incluyendo al Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo—, el uso de drones y el papel colombiano en el Escudo de las Américas estuvieron en discusión.

El avión C-130 se suma a la flota de la FAC, mermada tras el accidente ocurrido antes del pasado 23 de marzo, cuando un aparato de este modelo se accidentó en Puerto Leguízamo (Putumayo), causando la muerte de 69 miembros de la Fuerza Pública y dejando 57 heridos. Con esta entrega y posibles transferencias adicionales de aeronaves, la capacidad operativa de la FAC se refuerza, en respuesta a los retos persistentes en materia de seguridad y emergencia nacional. El propio Mora anticipó en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que podría llegar al menos otro avión similar.

En agosto de este año, Colombia formalizó su integración en la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. El Ministerio de Defensa aseguró entonces que este paso reafirma el compromiso del país con una respuesta hemisférica coordinada frente a múltiples amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico?

La cooperación entre Colombia y Estados Unidos involucra el fortalecimiento de capacidades militares, la entrega de recursos logísticos como el avión Hércules C-130 y la vinculación a una coalición multinacional de 19 países. Busca enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional a través de operaciones conjuntas, intercambio de información y coordinación en estrategias, de acuerdo con declaraciones del ministro de Defensa Jorge Mora citadas por El Espectador.

¿Cuál es el papel del avión Hércules C-130 en la estrategia de seguridad de Colombia?

El avión Hércules C-130 donado por Estados Unidos desempeña un papel clave en el transporte de tropas, provisiones y equipos hacia zonas de difícil acceso, así como en labores humanitarias y científicas. También puede ser adaptado para misiones de combate a incendios y evacuaciones médicas, lo que amplía la capacidad operativa de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, según información de la FAC y el Ministerio de Defensa.

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