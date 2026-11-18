El presidente Abelardo de la Espriella respondió a las versiones sobre un supuesto desacuerdo con el Gobierno de Donald Trump por la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos. El mandatario negó haber rechazado alguna iniciativa y defendió el fortalecimiento de la alianza bilateral.

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La controversia comenzó después de que The New York Times publicara un artículo en el que aseguró que el Gobierno colombiano había rechazado un plan estadounidense para adelantar operaciones militares conjuntas contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en territorio nacional.

Según el medio, que citó a funcionarios estadounidenses bajo reserva de identidad, De la Espriella habría comunicado a Washington que no tenía los votos suficientes en el Congreso para aprobar una iniciativa que permitiría la participación de fuerzas estadounidenses en operaciones contra los carteles de la droga.

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Sin embargo, el jefe de Estado salió al paso de esa información y utilizó sus redes sociales para desmentirla. En su pronunciamiento fue enfático al asegurar: “Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo”.

Además, fue enfático al negar cualquier negativa a las propuestas de Washington. “No he rechazado ninguna propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump”, escribió.

Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo. NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP. Por el contrario, Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas. Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, asunto que, por lo demás, sería competencia del Congreso de la República. Contamos con unas Fuerzas Militares profesionales y experimentadas que necesitan más herramientas, tecnología y recursos para combatir con contundencia al narcoterrorismo. Cualquier decisión se adelantará respetando nuestra Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes. Nuestra alianza con los Estados Unidos está más fuerte que nunca y tenemos un enemigo común: EL NARCOTERRORISMO. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

De la Espriella explicó qué tipo de cooperación busca con Estados Unidos

En su mensaje, el mandatario sostuvo que los dos países mantienen una relación estrecha en asuntos de seguridad y que el trabajo conjunto contra las organizaciones criminales continúa siendo una prioridad.

“Por el contrario, Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas”, afirmó.

También explicó que las solicitudes de su administración a Washington están orientadas a conseguir herramientas que permitan mejorar las capacidades de la Fuerza Pública colombiana. Entre ellas mencionó el fortalecimiento militar, tecnológico, operacional y de inteligencia.

En ese sentido, hizo una distinción frente a la presencia de tropas extranjeras en el país y señaló que ese no ha sido el propósito de los requerimientos presentados por Colombia.

“Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano”, manifestó.

El presidente también recordó que cualquier decisión relacionada con ese asunto debe ajustarse a las disposiciones legales del país y a las competencias de las instituciones colombianas.

“Cualquier decisión se adelantará respetando nuestra Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes”, agregó.

Finalmente, De la Espriella reiteró que su administración busca mantener y ampliar los vínculos con Washington, especialmente en la lucha contra las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.