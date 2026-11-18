Más de 250.000 afiliados están pendientes de los movimientos que tendrá una de las EPS del país, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud autorizara un importante cambio en su estructura empresarial. Se trata de Aliansalud, cuya operación accionaria tendrá un nuevo inversionista tras la aprobación de la compra indirecta del 75,25 % de sus acciones.

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La decisión se conoció este miércoles 18 de noviembre de 2026 y representa un cambio importante para la entidad encargada de prestar servicios de salud a sus usuarios. La autorización llegó después de que la Supersalud verificara que la operación cumpliera los requisitos legales, financieros y de idoneidad exigidos para este tipo de transacciones.

El aval se produjo luego de resolver un recurso de reposición. Durante ese procedimiento, la Superintendencia solicitó y revisó pruebas adicionales para comprobar que la adquisición se ajustara a las normas vigentes.

Sin embargo, el cambio de propietario no significa que la EPS pueda modificar libremente sus condiciones de funcionamiento. La entidad deberá cumplir una serie de compromisos regulatorios relacionados con el gobierno corporativo y la gestión integral de riesgos.

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Uno de los aspectos que más interesa a los afiliados tiene que ver con la continuidad de los servicios. En ese sentido, Aliansalud tendrá que garantizar que la modificación de su composición accionaria no afecte la prestación de atención médica ni la operación del aseguramiento en salud.

Por ahora, la autorización no contempla anuncios sobre cambios en los puntos de atención, los servicios disponibles o las condiciones particulares de los usuarios. Por ahora la Supersalud mantendrá sus labores de inspección, vigilancia y control para verificar que se cumplan las obligaciones establecidas.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.