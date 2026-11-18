Las denuncias que sacuden al entorno del expresidente Gustavo Petro llegaron a una nueva instancia en Estados Unidos. Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, acudió este miércoles 18 de noviembre a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para declarar ante autoridades estadounidenses por los señalamientos que ha hecho contra Verónica Alcocer.

Sigue a PULZO en Discover

Ferrer llegó acompañada de su abogado penalista, Johnny Batalla Mena, para sostener un encuentro con un fiscal de ese despacho. En la diligencia también participaron agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La reunión cobra relevancia porque representa un nuevo paso de la exfuncionaria en su intención de llevar sus denuncias ante la justicia norteamericana. Ferrer amplió las acusaciones que ha hecho contra la exprimera dama y personas de su círculo cercano, además de preparar pruebas para respaldar su versión.

Entre los señalamientos más delicados están presuntos movimientos de estupefacientes y dinero en efectivo en aeronaves oficiales, así como posibles hechos relacionados con tráfico de drogas, armas y lavado de activos. Ferrer también ha mencionado supuestos traslados de dólares durante viajes a Venezuela.

Lee También

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la exfuncionaria se reúne con autoridades estadounidenses. El pasado 9 de noviembre sostuvo un encuentro de siete horas con representantes de la Embajada de Estados Unidos y agentes de distintas agencias.

Mientras tanto, en Colombia también avanzan las actuaciones de la Fiscalía y otros organismos frente a las declaraciones de Ferrer. La exfuncionaria deberá ampliar su testimonio ante el ente acusador los próximos 24 y 25 de noviembre.

Por ahora, queda por conocerse qué decisiones tomarán las autoridades estadounidenses frente a la información entregada por Ferrer. Verónica Alcocer, por su parte, ha rechazado los señalamientos en su contra.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.