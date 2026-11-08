Una nueva mujer aparece en las revelaciones sobre las presuntas relaciones sentimentales de Gustavo Petro y los beneficios que habrían obtenido personas de su entorno durante su paso por la presidencia. Se trata de María Masip Zawady, conocida como “’a Coco’ o ‘La Turca’, cuyos familiares consiguieron contratos con entidades estatales por más de 500 millones de pesos.

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La información fue publicada por El Colombiano, que identificó a Zawady como una mujer que habría mantenido una relación sentimental con Petro desde antes de la campaña presidencial de 2022. El medio citó a Ángela Benedetti, exembajadora y hermana del exministro Armando Benedetti, quien aseguró que ella era la novia del entonces candidato.

De acuerdo con esa investigación, el hermano de Zawady, Juan Manuel Masip Zawady, suscribió siete contratos que suman cerca de 291,7 millones de pesos. Por su parte, Martha Elena Zawady Rodríguez, identificada como prima de María Masip, obtuvo seis contratos por aproximadamente 232 millones de pesos.

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En total, son 13 contratos que, según el consolidado publicado por El Colombiano, representan alrededor de 533 millones de pesos. Los registros citados por ese medio incluyen acuerdos con entidades como Colombia Compra Eficiente, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), RTVC, ENTerritorio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Prosperidad Social.

La contratación de estos familiares ya había sido objeto de una publicación de Cambio en agosto de 2026, que también examinó la cercanía de Zawady con el círculo del entonces presidente.

Qué dijo Ángela Benedetti sobre María Masip Zawady y Verónica Alcocer

Uno de los elementos nuevos de la investigación de El Colombiano es el testimonio de Ángela Benedetti sobre la relación que habría existido entre Zawady y Petro durante la campaña presidencial.

“Petro andaba con María Zawady, era en ese momento la novia oficial”, afirmó Benedetti al medio.

La exembajadora también sostuvo que Verónica Alcocer, quien estaba casada con Petro durante la campaña y posteriormente fue primera dama, conocía esa situación.

Benedetti aseguró que, cuando llegó a la campaña, le informaron que el matrimonio entre Petro y Alcocer prácticamente no existía. También planteó que los celos de Alcocer no estaban relacionados necesariamente con que el candidato tuviera otras parejas, sino con la posibilidad de perder influencia y espacio político.

“Cuando yo llegué a la campaña me notificaron que ese matrimonio no existía. A mí me consta, digamos, que Petro no la soportaba. Como él iba a ganar, entonces ella no sé si trataba de reconquistarlo o tratando de aparentar que tenía un buen matrimonio, pero claramente ahí no había matrimonio”, cito el diario antioqueño.

El Colombiano agregó los testimonios de otras dos fuentes que estuvieron en la campaña de 2022. Una de ellas afirmó que Zawady se presentaba como novia e incluso esposa de Petro. Otra, vinculada al esquema de seguridad, aseguró que el candidato pagaba un apartamento en el norte de Bogotá en el que ella permanecía.

La conexión con Colombia Compra Eficiente y los nombramientos

La investigación también señala una posible influencia de Zawady en Colombia Compra Eficiente, entidad en la que su hermano obtuvo varios contratos durante el gobierno Petro. En ese contexto aparece Stalin Ballesteros, quien dirigió la agencia de compras públicas y fue profesor de Zawady, según las fuentes citadas por El Colombiano.

El medio señala que Ballesteros habría llegado a la dirección de la entidad con el respaldo de la mujer y que posteriormente nombró a Nohelia del Carmen Zawady Palacio, prima de María Masip, como subdirectora de Gestión Contractual.

Un documento publicado por la propia Colombia Compra Eficiente registra a Nohelia del Carmen Zawady Palacio en ese cargo, aunque ese registro, por sí solo, no demuestra que su nombramiento haya sido gestionado por María Masip.

La publicación también recuerda los audios divulgados por Daniel Coronell en mayo de 2025, en los que se escucha al entonces congresista David Racero conversar con Ballesteros sobre un posible intercambio de cargos públicos.

María Masip Zawady, por su parte, ya había sido consultada por Cambio en agosto de 2026 sobre los contratos de sus familiares. En esa oportunidad respondió que su hermano era un buen profesional y cuestionó que se publicaran informaciones que, a su juicio, eran falsas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.