Un nuevo hecho de violencia se registró en Soledad, Atlántico. Una mujer de 36 años y su hija, de 14, fueron asesinadas en un ataque armado mientras caminaban por una vía del barrio Terranova, durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre.

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Las víctimas fueron identificadas como Morelhith Blanco Cisneros, conocida como alias ‘La More’, y la adolescente Yisbely Onnaly Blanco Cisneros. Según la información preliminar conocida por las autoridades, ambas habían salido de su vivienda para dirigirse a una fiesta que se realizaba cerca del lugar donde ocurrió el crimen.

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De acuerdo con el relato entregado por un allegado de las víctimas a las autoridades, el hecho se presentó hacia las 12:50 de la madrugada.

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Cuando Morelhith y su hija caminaban por las inmediaciones de la iglesia Jesucristo el Señor Rey de Reyes, ubicada en la calle 62B con carrera 8A, fueron interceptadas por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Sin mediar palabra, los sujetos habrían disparado contra ambas mujeres y posteriormente escaparon. La agresión les causó heridas mortales y las dos fallecieron en el lugar, antes de recibir atención médica. Según el reporte preliminar, la mujer recibió un impacto de bala en la región temporal izquierda, mientras que la menor sufrió tres heridas en diferentes partes de la cabeza y el rostro.

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En medio de las primeras indagaciones sobre el doble homicidio, también surgió información relacionada con el entorno familiar de una de las víctimas.

De acuerdo con testimonios recopilados en el sector, el hijo de Morelhith Blanco sería conocido con el alias de ‘Omarcito’ y, presuntamente, tendría vínculos o estaría trabajando para alias ‘Negro Ober’. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las líneas de información que deberán ser verificadas por los investigadores. Por ahora, tampoco se conocen los motivos que habrían llevado a los responsables a cometer el ataque.

Unidades de Policía Judicial adelantan las labores correspondientes para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los dos hombres que habrían participado en el hecho y lograr su captura.

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