Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella hizo pública una fuerte advertencia dirigida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego de que las autoridades identificaran posibles amenazas de atentado contra los medios Caracol Televisión, RCN y la revista Semana. De acuerdo con lo reportado durante la noche del sábado 7 de noviembre, el mandatario dispuso el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en torno a estos medios de comunicación y su personal, tras las amenazas reveladas en las últimas horas. Según se informó, la acción fue tomada tras conocer la situación a través de canales oficiales y la confirmación inmediata de una alerta de posible atentado.

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El jefe de Estado, por medio de su cuenta de X, declaró que impartió instrucciones claras para que el Estado utilice todos sus recursos con el propósito de impedir que los grupos armados pretendan intimidar al periodismo colombiano. En sus palabras, afirmó: "Ningún grupo narcoterrorista silenciará a los medios", y expresó su respaldo y solidaridad con los periodistas y trabajadores que estarían en riesgo por estas amenazas. De esta forma, la posición del presidente evidencia la preocupación institucional por la libertad de expresión y la protección a quienes desempeñan una labor esencial en la sociedad colombiana.

La respuesta gubernamental surgió luego de que Caracol Televisión recibiera información directa de las autoridades cerca de las 8:00 de la noche del sábado, advirtiendo sobre posibles planes de grupos ilegales para atacar las instalaciones del canal en Bogotá. Frente a esta situación, Caracol Televisión decidió evacuar preventivamente a sus trabajadores y poner en marcha los protocolos internos de emergencia y seguridad, priorizando la integridad de su equipo.

El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, también se pronunció al respecto, indicando que el Gobierno realizará los despliegues operativos necesarios para evitar cualquier eventual ataque, así como esclarecer los hechos y dar con los autores. El funcionario aseguró: "Desplegaremos las capacidades necesarias para prevenir cualquier atentado, esclarecer estos hechos, identificar y capturar a los responsables", lo que dejó ver el compromiso en la respuesta ante este tipo de amenazas.

En paralelo, la Policía Metropolitana de Bogotá notificó que no se había hallado evidencia de explosivos ni en las instalaciones ni en los alrededores de Caracol Televisión. Mientras tanto, la Alcaldía de Bogotá confirmó que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), proporcionó información relevante a las autoridades y pidió convocar el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) para analizar los detalles del caso. Con todos estos procedimientos y verificaciones, la alerta por amenazas continúa latente, poniendo en primer plano la discusión sobre la seguridad de los medios y de quienes ejercen el periodismo en Colombia.

¿Qué medidas de seguridad tomó el Gobierno ante las amenazas contra medios en Colombia?

De acuerdo con la información revelada, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó fortalecer la protección de Caracol Televisión, RCN y Semana. Además, instruyó el despliegue de todas las capacidades estatales, mientras que el ministro de Defensa anunció operativos para prevenir atentados e identificar a los responsables. La Policía Metropolitana y el CTI también participaron activamente en las acciones de respuesta.

¿Qué es el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) y cuál fue su función en esta alerta?

El Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) fue convocado por solicitud de la Alcaldía de Bogotá, tras la alerta recibida. Su función consiste en analizar y coordinar la información proporcionada, en este caso por la Fiscalía y el CTI, para evaluar el nivel de riesgo y definir las acciones correspondientes ante amenazas a medios de comunicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.