El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo 8 de noviembre medidas para reforzar la seguridad de RCN, Caracol Televisión y la revista Semana, luego de que las autoridades conocieran alertas de inteligencia sobre posibles atentados del Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra medios de comunicación.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que impartió instrucciones para que las capacidades del Estado se concentren en proteger las instalaciones de los dos canales de televisión, así como a sus periodistas, trabajadores y familiares. También ordenó reforzar la seguridad de Semana.

“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del Eln contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, escribió el jefe de Estado.

El anuncio se conoce en medio de las preocupaciones por la seguridad de los medios de comunicación, después de que Caracol Televisión tuviera que evacuar sus instalaciones en Bogotá durante la noche del sábado por una amenaza de bomba.

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De la Espriella anunció medidas de protección para RCN, Caracol y Semana

En su pronunciamiento, el presidente hizo énfasis en que su Gobierno no permitirá que las amenazas de organizaciones armadas afecten el ejercicio periodístico en Colombia.

El mandatario también se refirió a la protección de la libertad de prensa y aseguró que los grupos ilegales no conseguirán silenciar a los medios de comunicación mediante intimidaciones o actos violentos.

“La libertad de prensa es sagrada y se respeta. Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, manifestó De la Espriella.

Aunque el presidente mencionó alertas de inteligencia sobre posibles acciones del Eln contra RCN y Caracol Televisión, no entregó detalles adicionales sobre el origen de la información, las características de las amenazas ni las medidas operativas específicas que se implementarán.

En cuanto a Semana, el jefe de Estado señaló que también impartió instrucciones para reforzar su protección, aunque no precisó si la publicación de la revista fue objeto de una amenaza particular.

Caracol Televisión fue evacuado por amenaza de bomba en Bogotá

El pronunciamiento presidencial se produjo después de que Caracol Televisión activara sus protocolos de seguridad y evacuara sus instalaciones en Bogotá durante la noche del sábado 7 de noviembre.

La decisión se tomó luego de que el canal recibiera información de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones. La situación generó preocupación entre los trabajadores y motivó la intervención de los organismos de seguridad.

Caracol Radio también informó que recibió una alerta de las autoridades sobre un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación, por lo que activó los protocolos correspondientes para proteger a su personal.

La amenaza contra Caracol Televisión se convirtió en uno de los antecedentes inmediatos del anuncio del presidente, quien extendió las instrucciones de protección a otros medios de comunicación.

El mensaje de De la Espriella contra las amenazas a la prensa

El mandatario cerró su publicación con un mensaje de respaldo a los periodistas colombianos y una advertencia a las organizaciones armadas que pretendan intimidar a los medios.

“¡Aquí no gobierna el terrorismo! ¡Aquí impera la ley y la autoridad del Estado!”, escribió el presidente, quien reiteró su solidaridad con los trabajadores de la prensa.

“¡Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos!”, agregó.

La publicación también incluyó la frase “¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, con la que el jefe de Estado cerró su pronunciamiento de este domingo.

Por ahora, las alertas mencionadas por el presidente constituyen información de inteligencia sobre posibles atentados y no una confirmación de que se hayan ejecutado ataques contra las instalaciones de RCN o Caracol Televisión.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.