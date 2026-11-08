Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Momentos de tensión extrema se vivieron en la noche del sábado 7 de noviembre en las instalaciones de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta de Bogotá. Según información revelada por medios nacionales, las autoridades realizaron una alerta por la intención de grupos ilegales de atentar contra ese canal de televisión, lo que condujo a la evacuación inmediata de periodistas, presentadores y trabajadores que se encontraban en el lugar mientras se transmitía el noticiero de las 7:00 de la noche. La orden de evacuar el edificio fue inesperada y buscaba proteger a quienes cumplían sus labores, frente al riesgo reportado.

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Entre los elementos que hicieron saltar las alarmas estuvo el sobrevuelo de un dron sin autorización en los alrededores de la sede de Caracol Televisión. La empresa, mediante un comunicado, confirmó que había sido alertada por las autoridades sobre el posible atentado: “Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones”, afirmó la compañía. Esto llevó a la activación de protocolos de seguridad, priorizando la integridad de todas las personas presentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que, en respuesta a la alerta, adelantaba las verificaciones necesarias para establecer la veracidad de la amenaza. Hasta ese momento, la institución aseguró que no se había hallado ningún artefacto explosivo en el edificio ni en las zonas cercanas: “Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol TV”, detalló la policía. Así mismo, aclararon que el helicóptero que algunas personas vieron sobrevolando la zona ejecutaba labores habituales de patrullaje, no relacionadas con la emergencia.

La alarma también llegó a Caracol Radio, medio que reportó la recepción de una amenaza similar dirigida a sus instalaciones y a otros medios de comunicación del país. Como respuesta, activaron sus propios protocolos de seguridad y exigieron garantías para el ejercicio periodístico. Los hechos evidencian, de acuerdo con lo reportado por los medios, recientes preocupaciones sobre la seguridad de periodistas y trabajadores de la prensa en Colombia, en un entorno donde informar puede implicar riesgos significativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué evacuaron las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá?

La evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá se debió a una alerta emitida por las autoridades sobre la posible intención de grupos ilegales de atentar contra el canal, acompañada por el vuelo de un dron no autorizado cerca de la sede. Según el comunicado del canal y reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la medida fue preventiva y buscaba garantizar la seguridad de periodistas, presentadores y trabajadores mientras se verificaba la situación.

¿Qué significa que un dron sobrevoló de manera no autorizada Caracol Televisión?

El informe sobre el sobrevuelo de un dron sin autorización indica que este dispositivo fue detectado en los alrededores del canal durante la noche de la emergencia. El uso de drones de manera no autorizada puede considerarse una amenaza de seguridad, ya que estos aparatos pueden emplearse para actividades de vigilancia, reconocimiento o incluso como vehículos para acciones ilegales, lo que llevó a que se activaran los protocolos de prevención y evacuación en la sede de Caracol Televisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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