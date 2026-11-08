Por: Gol Caracol

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Dayro Moreno continúa marcando huella en el fútbol colombiano, consolidándose como uno de los máximos referentes en la historia de este deporte en el país. En la más reciente fecha de la Liga BetPlay II-2026, le dio la victoria 1-0 a Once Caldas frente a Águilas Doradas con un gol que no solo entregó tres puntos claves a su equipo, sino que también lo acerca cada vez más a un registro poco visto en Colombia: los 400 goles a nivel profesional. De acuerdo con estadísticas publicadas por Álvaro Hincapié —especialista reconocido en datos futbolísticos— Moreno ha alcanzado las 390 anotaciones en 922 partidos oficiales.

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Hincapié, mediante un video en sus redes oficiales, subrayó que en este conteo no están incluidos los goles que Moreno marcó con equipos reservas, siguiendo el mismo criterio que se utiliza con figuras internacionales como Lionel Messi y Kylian Mbappé, cuyas cifras tampoco consideran los tantos logrados en divisiones inferiores. Siguiendo este criterio, Moreno tiene todavía 10 goles por marcar para llegar a los 400 oficiales, según lo recalca el propio Hincapié.

El propio Dayro, sin embargo, sostiene que solo le faltaban nueve goles para alcanzar la emblemática cifra, según destacó en una zona mixta posterior al duelo ante Millonarios disputado en la ciudad de Bogotá, en el estadio El Campín. Por consiguiente, y teniendo en cuenta su anotación reciente frente a Águilas Doradas, el delantero afirma estar a tan solo ocho goles de ser el primer colombiano en lograr esta marca, una diferencia que depende del criterio de conteo adoptado.

Tras el partido, en declaraciones recogidas por GolCaracol y durante la rueda de prensa, Moreno resaltó el presente del Once Caldas y expresó confianza en que el equipo está “para grandes cosas”, destacando el trabajo conjunto con el cuerpo técnico y la ambición de llegar a las finales tanto en la Liga como en la Copa BetPlay. Sobre su gol, el artillero explicó que identificó una debilidad en el arquero Jorge Soto y remató con fuerza al centro de la barrera, logrando un tanto que celebró con euforia junto a la hinchada, mostrando su gratitud por el apoyo constante.

¿Cuántos goles lleva Dayro Moreno en su carrera profesional?

Dayro Moreno ha alcanzado 390 anotaciones en 922 partidos a nivel profesional, de acuerdo con los datos compartidos por el estadígrafo Álvaro Hincapié. Este registro no contempla los goles realizados con equipos reservas, siguiendo estándares internacionales para la contabilización de goles oficiales.

¿Por qué existe diferencia en el conteo de los goles de Dayro Moreno?

La diferencia en el conteo de los goles surge por el criterio respecto a los tantos marcados en equipos de reserva. Según Hincapié, estos goles no deben contarse, mientras que Dayro Moreno prefiere sumarlos a su cuenta. Así, la cifra total puede variar dependiendo de la fuente y el método de conteo adoptado en cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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