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Este domingo 1 de noviembre de 2026, Once Caldas dio el batacazo frente a Independiente Santa Fe y se clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026. El ‘Blanco Blanco’ sorprendió en el estadio Metropolitano de Techo (no se juegó en El Campín por el desmonte del escenario, tras concierto de Ryan Castro) y se llevó la victoria por un marcador de 2-0.
Si bien el ‘Cardenal’ dominó desde los primeros minutos, al ‘Albo’ se le notó más suelto en ataque y con un gran aprovechamiento de los espacios. Santa Fe se puso en ventaja en el minuto 34 con un gol de Jáder Quiñones.
Para la segunda parte, con la desventaja, Santa Fe insistió, pero no tuvo claridad. Once Caldas, con sus contraataques, daba la sensación de estar más cerca del segundo gol.
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A los 81 minutos, Felipe Gómez anotó con un bombazo al ángulo, luego de una gran contra que fue iniciada por un buen pase en largo del arquero Joan Parra.
De esta manera, ya quedaron definidas las llaves de las semifinales de la Copa Colombia. América de Cali enfrentará a Internacional de Bogotá, mientras que Once Caldas se medirá contra Atlético Nacional.
Ahora solo queda esperar que la Dimayor defina los horarios y fechas de los partidos que definirán a los finalistas del torneo.
Santa Fe ahora solo sigue en carrera por la Liga, mientras que Once Caldas se mantiene a la par con vida en la Copa.
El camino del América de Cali
- América 2-1 Real Cartagena
- Real Cartagena 1-1 América
- América 4-1 Deportivo Pereira
- Barranquilla 0-4 América
El camino de Inter de Bogotá
- Inter 1-0 Inter Palmira
- Inter Palmira 1-2 Inter
- Real Cundinamarca 1-2 Inter
- Inter 4-1 Llaneros
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El camino de Atlético Nacional
- Nacional 2-0 Tigres
- Tigres 0-2 Nacional
- Nacional 3-0 Deportivo Cali
- Nacional 3-2 Independiente Medellín
El camino de Once Caldas
- Once Caldas 3-0 Envigado
- Envigado 0-3 Once Caldas
- Once Caldas 1-0 Alianza Valledupar
- Santa Fe 0-2 Once Caldas
Semifinales de la Copa BetPlay 2026
- América de Cali vs. Internacional de Bogotá
- Atlético Nacional vs. Once Caldas
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