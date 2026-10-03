Barranquilla FC y Millonarios protagonizaron un partido de alta tensión en el estadio Romelio Martínez por los octavos de final de la Copa BetPlay. Después de 90 minutos, ninguno consiguió imponerse y el clasificado a los cuartos de final tuvo que definirse desde el punto penal.

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La primera anotación llegó apenas a los cinco minutos para Barranquilla F. C. por un penal inexistente que cobró el árbitro, que vio una mano cuando al jugador le pegó en el pecho. La ventaja, sin embargo, no duró demasiado, pues a los 22 minutos apareció David Mackalister Silva para aprovechar una mala salida del arquero local y marcar el empate para el conjunto dirigido por Alberto Gamero.

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Con el 1-1, Millonarios tomó mayor protagonismo durante varios pasajes del segundo tiempo y buscó el tanto que le permitiera evitar los penales. Daniel Ruiz estuvo cerca de conseguirlo al minuto 50, cuando su remate terminó estrellándose contra el palo.

El conjunto bogotano mantuvo la posesión y buscó espacios en el tramo final, pero encontró dificultades para superar la defensa de Barranquilla. A los 82 minutos, el equipo visitante continuaba intentando encontrar claridad en el último tercio de la cancha, sin conseguir romper nuevamente la igualdad.

Finalmente, el 1-1 se mantuvo hasta el final y la clasificación tuvo que definirse desde el punto penal. Barranquilla FC fue más efectivo y se impuso 5-4: Uribe, Mendoza, Lozano, Cortez y Torres convirtieron sus cobros, mientras que el arquero Sebastián Guerra falló. Por Millonarios anotaron Chaverra, Estupiñán, Castro y Valencia, pero Quintero y Mosquera erraron sus respectivos lanzamientos, que fueron detenidos por el portero.

Cabe resaltar que actualmente el equipo barranquillero es el último de la segunda categoría, tiene 8 puntos en 10 partidos. Por su parte, Millonarios marcha cuarto en la Liga BetPlay con 21 unidades.

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