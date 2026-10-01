Junior de Barranquilla perdió su más reciente compromiso de la Liga BetPlay frente a Atlético Nacional por 3-1 en condición de visitante, un encuentro en el que fue superado desde los primeros minutos y en el que nunca encontró reacción.

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De hecho, con este ya son cinco partidos en los que ha perdido, por lo que suma apenas 9 puntos en los 10 compromisos que ha disputado, lo cual lo tiene en una posición bastante comprometedora, puesto que la eliminación temprana ya está tocando la puerta.

Es más, el técnico de Nacional y algunos jugadores se refirieron a la situación, pero la realidad es que el cuadro barranquillero, matemáticamente, todavía puede jugar los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Qué partidos le quedan al Junior

Al Junior todavía le quedan nueve partidos por delante, es decir, ganando todos alcanzaría a sumar 27 puntos más de los 9 que ya tiene, lo que significa que aún puede avanzar teniendo en cuenta que el número mágico es 30.

Ahora, más allá de los números, lo que preocupa son los rivales y la forma en la que está jugando el equipo, pues los clubes con los que se enfrentará hasta el final de la primera ronda son:

Bucaramanga de visitante.

Inter de Bogotá de local.

Pereira de local.

Deportivo Cali de visitante.

Águilas Doradas de local.

Boyacá Chicó de visitante.

Llaneros de visitante.

Cúcuta de local.

Deportivo Pasto de visitante.

Estos son los rivales que debe superar, prácticamente a todos, para alcanzar el milagro y clasificar a los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano.

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Cabe recordar que este equipo igual ha logrado cosas impensadas en los últimos años, por lo que los aficionados confían en que el técnico logre darle la vuelta a la situación para que los jugadores den lo mejor de sí y así alcancen los puntos necesarios para clasificar.

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