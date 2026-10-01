El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez dedicó palabras de reconocimiento para James Rodríguez, luego de analizar su actuación en el partido vs. Junior. De acuerdo con su lectura del partido, el mediocampista colombiano ofreció una de sus mejores presentaciones en un buen tiempo, algo que no pasó desapercibido para el analista.

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Vélez comparó el mapa de calor del volante con el de otro jugador en cancha. “El mapa de James es parecido al de Cabrera. La diferencia es que tiene menos zonas de alta influencia, que son las que se marcan en color naranja, pero tiene una participación muy activa y es de los mejores partidos que yo le he visto a James en el último tiempo”, afirmó el comunicador en su análisis.

El comentario del periodista cobra relevancia porque Vélez es conocido por su mirada crítica y exigente frente al desempeño de los futbolistas colombianos, especialmente James. De hecho, que lo haya elogiado habla del peso de esa actuación dentro del contexto reciente del jugador.

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Si bien el mapa de influencia del cucuteño no alcanzó la densidad de zonas naranjas que sí tuvo Cabrera, Vélez subrayó que la participación de James fue constante y relevante a lo largo del encuentro, lo que marcó una diferencia positiva en su evaluación.

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Cómo le fue a James Rodríguez vs. Junior

Y es que según SofaScore, James Rodríguez fue uno de los mejores de su equipo en el partido vs. Junior, pues jugó 74 minutos, dio una asistencia, hizo seis centros, tuvo el 98 % de precisión en sus pases y el 100 % en pases largos, lo que le dio una clasificación de 7.5.

De esta manera, el mediocampista dejó la cancha en medio de aplausos, ya que cada vez se ve en mejor forma física y así mismo le puede aportar mucho más a su equipo.

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