Atlético Nacional no la pasa bien en cuanto a su nómina se refiere, pues de un tiempo para acá varias figuras se han lesionado y ahora la nómina, que es una de las mejores del países, parece incluso corta por la cantidad de bajas que hay.

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(Ver también: Primer parte médico de ‘Chicho’ Arango preocupa a la hinchada de Nacional: “No pinta bien”)

De hecho, previo al compromiso contra Junior de Barranquilla, que será este miércoles, 30 de septiembre, a partir de las 8:00 de la noche, el equipo informó cómo está su departamento médico y los hinchas están preocupados por la cantidad de jugadores que no están disponibles.

Qué bajas tiene Atlético Nacional

Por medio de las redes sociales, el equipo informó que las bajas son Andrés Reyes, Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Christian Arango, varios jugadores que son titulares en el esquema táctico de Lucas González.

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Andrés Reyes sufrió de una contusión de la rodilla derecha, por lo que se pierde este encuentro, pero no hay fecha exacta de incapacidad. Nicolás Rodríguez, por su parte, mantiene el esguince del ligamento en la rodilla y se espera que esté dos semanas más fuera de las canchas.

A Morelos, por su parte, le quedan tres semanas de incapacidad al sufrir una lesión muscular en los isquiotibiales. Ahora, en cuanto a Marlos Moreno y ‘Chicho’ Arango, que salieron lesionados frente a Millonarios, la situación es un poco más compleja: Moreno estará fuera un mes por la misma lesión de Morelos, mientras que Arango se espera que esté fuera de las canchas por lo menos 9 meses al sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Compartimos nuestra lista de convocados y reporte médico para el juego en el Atanasio ante Junior, válido por la fecha 3 de Liga. ¡En tu casa y con tu gente, dale Nacional! 🇳🇬 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/V4cbBC6GEy — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 30, 2026

A esto se le suma la baja de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, quienes están convocados con la Selección Colombia y por eso tampoco podrán ser tenidos en cuenta por el técnico González.

(Ver también: Preocupación en Nacional: Lucas perderá a una de sus figuras durante varias semanas por lesión)

De esta manera, al entrenador le tocará buscar variables importantes, teniendo en cuenta que actualmente marcha en la sexta posición con 19 puntos, a cinco del América que es líder, pero con dos y hasta tres partidos menos que sus rivales.

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