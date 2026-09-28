Así como la Selección Colombia Femenina Sub-20 sufrió una sanción, el país recibió otra noticia que enciende las alarmas y pone sobre la mesa un tema para analizar de cara al futuro.

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Un informe del CIES Football Observatory ubica a la Liga BetPlay dentro de las cinco competiciones más lentas del planeta. El estudio, publicado este lunes 28 de septiembre de 2026, analiza 62 ligas de fútbol profesional a nivel mundial.

La medición se centra en la distancia recorrida por los jugadores a velocidades inferiores a 15 kilómetros por hora. Según esos datos, el campeonato colombiano registra un 81,3 % de sus desplazamientos totales por debajo de ese umbral.

Esa cifra ubica a la Liga BetPlay en el quinto puesto del listado de las más lentas, entre las 62 ligas comparadas, donde a pesar de eso hay otras que están arriba del dato que deja mal parado al fútbol colombiano a nivel mundial.

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Por encima aparecen la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, con un 83,6 %, la más lenta del ranking. Le siguen la LigaPro de Ecuador, con 82,3 %, además de otras competiciones asiáticas y sudamericanas con porcentajes similares.

La información proviene de tecnología de rastreo desarrollada por SkillCorner, empresa aliada del Observatorio de Fútbol CIES. Esa compañía procesa datos físicos y de posicionamiento a partir de las transmisiones televisivas de cada partido disputado.

El indicador no mide directamente la calidad futbolística, sino la proporción de recorridos hechos a baja intensidad. Aun así, el dato reaviva el debate sobre el ritmo de juego dentro del fútbol profesional colombiano.

Este resultado se suma a otro informe reciente del mismo observatorio, centrado en la distancia total recorrida por partido. Según esa medición, los futbolistas colombianos completan en promedio 8,94 kilómetros cada 90 minutos de juego reglamentario.

Esa cifra representa el segundo registro más bajo entre diez ligas principales analizadas dentro del continente americano. Solo Perú, con 8,3 kilómetros, mostró un promedio inferior al reportado por el fútbol profesional colombiano.

En contraste, la Liga BetPlay ocupa el segundo lugar en exigencia física de alta velocidad dentro de América. Los jugadores colombianos recorren en promedio 575 metros por encuentro a velocidades superiores a 19,8 kilómetros por hora.

Esa cifra solo es superada por la Liga MX mexicana, que lidera ese ranking específico con 609 metros. Adicionalmente, un estudio previo del CIES situó a la Liga BetPlay como la de mayor interrupción en Sudamérica.

Ese informe midió el porcentaje real de tiempo en que el balón permanece efectivamente en juego durante los partidos. Colombia registró un 48,9 % de tiempo real de juego, la cifra más baja entre las ligas sudamericanas analizadas.

El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez cuestionó públicamente la llegada de jugadores veteranos como factor de baja intensidad física. Según el periodista, esas contrataciones distancian cada vez más a la liga local del fútbol competitivo internacional actual.

En conjunto, estos indicadores reflejan un patrón de menor intensidad física dentro del fútbol profesional colombiano en 2026. El debate sobre ritmo, velocidad y espectáculo continúa abierto entre analistas, hinchas y directivos del fútbol nacional.

Veteranos destacados en la Liga Betplay

El fútbol profesional colombiano cuenta con experimentados referentes mayores de 35 años en la primera división. James Rodríguez, de esa edad, es reciente contratación de Atlético Nacional, donde que aporta su calidad y experiencia a la escuadra verdolaga.

Dentro de los atacantes más veteranos sobresale Hugo Rodallega (41 años), experimentado goleador de Independiente Santa Fe que compite al máximo nivel nacional.

Juan Guillermo Cuadrado (38) llegó para integrar la plantilla de Millonarios, aportando jerarquía internacional al frente de ataque del conjunto capitalino en Bogotá.

En el Deportivo Cali resalta Carlos Bacca (40), atacante de trayectoria europea que lidera la línea ofensiva del cuadro azucarero.

América de Cali dispone de la experiencia de Adrián Ramos (40) en ofensiva junto a la solvencia defensiva del zaguero Daniel Bocanegra (39).

Once Caldas mantiene a Dayro Moreno (41) como figura estelar, consolidado como el máximo anotador histórico del balompié profesional colombiano.

Junior también cuenta con Teófilo Gutiérrez (41), aunque en el caso de este delantero tiene menor continuidad en los últimos juegos.

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