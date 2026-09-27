Por: Gol Caracol

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El uruguayo Gabriel Fernández anotó este sábado un par de goles para darle al campeón Cruz Azul un empate 3-3 con el Toluca, que se mantuvo como líder del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

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En la continuación de la décima jornada del campeonato, Fernández, en dos ocasiones; y el argentino Nicolás Ibáñez convirtieron por los celestes, en tanto que Alexis Vega, en par de oportunidades, y el brasileño Helinho, lo hicieron por Toluca.

‘Los Azules’ tomaron ventaja en el minuto 7, cuando el argentino José Paradela le puso un balón a Ibáñez, quien puso el balón en la red.

Ambos cuadros tuvieron opciones ofensivas, pero fue el equipo de casa el que amplió la ventaja, en el minuto 38, con un cabezazo de Fernández, a pase de Ibáñez.

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Toluca salió a la segunda mitad con líneas adelantadas y en el 55 se acercó. El mundialista colombiano Willer Ditta cometió una falta en el área y Helinho anotó el penalti, el 2-1. Segundos después, Vega remató de derecha desde fuera del área y empató el duelo.

🚨 Si la Comisión de Arbitraje fuera seria y respaldara a sus jugadores, Willer Ditta tendría que recibir un CASTIGO EJEMPLAR. ‼️ El defensa de @CruzAzul EMPUJA al árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez… Al último que lo hizo le cayeron 5 partidos de SUSPENSIÓN. 🟥… pic.twitter.com/qwqOTUKOH9 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 27, 2026

‘Los Diablos’ del entrenador argentino Antonio Mohamed le dieron la vuelta al marcador con un disparo de zurda de Vega, en el 78, después de lo cual dominaron. Sin embargo, en el 90+5, Fernández anotó de cabeza y rescató el empate.

Toluca mantuvo el liderato con seis victorias, dos empates, dos derrotas y 20 puntos, cuatro encima de Cruz Azul, sexto de la clasificación.

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