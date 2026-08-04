El experimentado arquero antioqueño, de 37 años, enfrenta con una situación incierta apenas semanas después de firmar con el Atlante de la Liga MX. El técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera confirmó este lunes 3 de agosto que el portero se resintió de una antigua lesión en el codo, lo que lo deja fuera de la Leagues Cup y pone en duda su continuidad en el club mexicano.

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Ospina llegó al Atlante a mediados de julio como agente libre, después de terminar su contrato con Atlético Nacional y de participar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Su fichaje fue anunciado como un refuerzo de peso para los ‘Potros de Hierro’, que regresaron a la máxima categoría del fútbol mexicano.

Sin embargo, la adaptación no ha sido sencilla. Según explicó el propio técnico en conferencia de prensa previa al debut del equipo en la Leagues Cup, Ospina se presentó con buena actitud y comenzó a entrenar, pero el codo volvió a causarle molestias.

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“David tiene la situación de un brazo que ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas, con una actitud súper positiva, un tipo que vino a entrenar. Desafortunadamente, en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo donde tiene una operación ya hace mucho tiempo. Le ha venido pagando un poquito factura al final de estos días y antes del Mundial, y ha decidido parar para ver qué va a pasar con él”, declaró Herrera.

Acá, lo dicho por el técnico:

¿Se cae la llegada de Ospina al Atlante? 🥅 Miguel Herrera habla de que posiblemente se caiga el fichaje pic.twitter.com/tCefRWEtof — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 4, 2026

La lesión no es nueva. Ospina se sometió a una intervención quirúrgica en el codo hace varios años, y en enero de 2023, mientras defendía la portería del Al-Nassr saudí, sufrió una fractura-dislocación que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi un año. Desde entonces, el problema ha reaparecido en distintos momentos de su carrera, incluyendo su segunda etapa en Atlético Nacional.

Ante esta recaída, el arquero decidió detener sus entrenamientos para ser evaluado por el médico que lo operó en el pasado. Mientras tanto, el Atlante no lo tendrá disponible para los partidos de la Leagues Cup y Óscar Jiménez se consolida como el arquero titular.

Herrera dejó claro que el futuro de Ospina dependerá de su recuperación completa y de su propia decisión sobre si continuar o no en el fútbol profesional. “Estamos esperando saber si va a continuar en su carrera. Si está al 100 % y quiere seguir, es bienvenido”, señaló el entrenador.

El paso de Ospina por Atlético Nacional entre 2024 y 2026 fue el cierre de un ciclo emotivo. El portero, hincha confeso del equipo ‘verdolaga’, regresó al club que lo formó y conquistó varios títulos, entre ellos la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

En mayo de 2026 confirmó que su último partido con Nacional había sido el de semifinales contra Deportes Tolima, y que no renovaría. “Fue mi último partido con Nacional. Mi contrato termina en junio y estoy agradecido con esa gran hinchada. Ahora solo me queda disfrutar con la Selección y ya después analizaré mi futuro con mi familia”, dijo en ese momento.

Tras el Mundial, optó por emigrar nuevamente, esta vez a México. Su llegada causó expectativa entre la afición del Atlante, que veía en él un arquero de nivel internacional para afrontar el Apertura 2026. Sin embargo, la reaparición de la molestia en el codo ha cambiado el panorama en cuestión de días.

Por ahora, no hay un diagnóstico oficial detallado ni un plazo de recuperación confirmado.

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