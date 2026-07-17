Siguen los movimientos en los jugadores de la Selección Colombia, luego del Mundial 2026, pues por rendimiento y demás, varios van a cambiar de equipos de cara a la próxima temporada.

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(Ver también: Nacional se quedaría sin David Ospina y buscaría a viejo conocido para resguardar el arco)

Uno de los que ya conocía que no iba a seguir incluso antes de la Copa del Mundo fue David Ospina, quien cuando ganó la semifinal frente al Tolima se despidió de la hinchada de una forma bastante emotiva en el Atanasio Girardot.

De hecho, en su momento se creyó que después del Mundial podía retirarse oficialmente de las canchas, recordando que ya tiene 37 años de edad. Sin embargo, ahora los planes han cambiado y todo indica que podría seguir su carrera de nuevo en el exterior.

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Dónde jugará David Ospina

En las últimas horas, algunos medios mexicanos han asociado a David Ospina con el equipo Atlante, que está debutando de nuevo en la Liga MX.

Atención: David Ospina vuelve al fútbol internacional. Según medios mexicanos, el portero antioqueño será nuevo integrante del Atlante de la primera división. Llegará como agente libre tras su dedvinculscionde Atlético Nacional pic.twitter.com/q6bYr3zBiS — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) July 17, 2026

Este sería un llamativo movimiento en el torneo mexicano, ya que este equipo apenas está debutando de nuevo en la primera división del campeonato. De hecho, en su primer compromiso cayó frente al Necaxa por 2-1, justamente con goles recibidos en los últimos minutos del encuentro.

Cuál es la historia del Atlante de la Liga MX

Fundado en 1916 (con registro formal en 1918) por los hermanos Trinidad y Refugio Martínez en los llanos de la colonia Roma de la Ciudad de México, el club surgió de obreros y trabajadores humildes. Conocidos inicialmente como ‘Los Prietitos’, pronto se ganaron el corazón popular por su juego aguerrido y su origen en barrios modestos.

En la época amateur brilló con títulos de Liga en 1931-32 y 1940-41. Ya en el profesionalismo, conquistó tres campeonatos de Liga: 1946-47 (con Horacio Casarín), 1992-93 (Ricardo La Volpe) y Apertura 2007. A nivel internacional, levantó dos Ligas de Campeones de la Concacaf (1983 y 2008-09).

(Ver también: Situación con David Ospina tiene contra las cuerdas a Nacional, pese al triunfo sobre Junior)

A lo largo de su historia ha vivido mudanzas (Cancún, Neza, Querétaro), propiedad del IMSS y descensos, el último en 2014. Tras 12 años en la Liga de Expansión, donde mantuvo viva su afición, el club regresa al máximo circuito para el Apertura 2026 tras adquirir la franquicia de Mazatlán, listo para escribir un nuevo capítulo en el Estadio Banorte o más conocido como estadio Azteca.

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