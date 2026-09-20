Cada vez falta menos para volver a ver a la Selección Colombia, pues después de lo que fue el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el equipo comienza un nuevo proceso de la mano de Néstor Lorenzo y muchas caras nuevas en el combinado nacional.

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(Ver también: Primera convocatoria de la Selección Colombia tras el Mundial, sin James y con varias sorpresas)

Uno de los que regresa a la convocatoria es Kevin Mier, arquero de 26 años que ataja en Cruz Azul, quien superó las lesiones, regresó a la titular de su equipo en México y por eso ahora es uno de los llamados por el entrenador argentino.

Sin embargo, Mier no ha tenido unos buenos días recientemente, pues además de perder un título contra el Inter Miami de Lionel Messi, en el último compromiso en México fue centro de críticas por un error que cometió y que le dio el triunfo a su rival.

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En el compromiso contra Monterrey, que se jugó en la noche de este sábado, 19 de septiembre, el arquero recibió un mal pase de su defensa con el pecho, buscando controlar y no despejar, por lo que fue apretado por los jugadores rivales, terminó perdiendo la esférica y al final los ‘Rayados’ pudieron marcar de forma cómoda.

Este fue el gol:

No es normal los errores de Kevin Mier con Cruz Azul, de verdad que no. Una vez pasado su “hype”, se entiende que Europa no lo busca por esto: ERRORES GROSEROS DIRECTOS AL MARCADOR. pic.twitter.com/R2xDDmoABL — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 20, 2026

Al final, el partido terminó 1-0 y Cruz Azul se quedó sin la oportunidad de escalar posiciones en la tabla, pues ahora marcha en la cuarta casilla del campeonato con 15 puntos, a cuatro del Toluca que se mantiene como líder.

(Ver también: Filtran primera sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia; máxima figura no vendría)

Kevin Mier, convocado a la Selección Colombia

Sin embargo, más allá de esta situación, Mier es uno de los convocados por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos vs. México, Perú y Paraguay, que serán a finales de septiembre e inicio de octubre.

Ahora, su titularidad no está garantizada, puesto que compite con Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors de Argentina, y Aldair Quintana, quien también cometió un llamativo error en el partido de Copa Libertadores.

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