En la noche de este miércoles, 17 de septiembre, se terminaron de confirmar los clasificados a las semifinales de la Copa Libertadores, pues solo faltaba el partido entre Independiente del Valle y Flamengo para determinar a los cuatro mejores del continente.

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(Ver también: Primera convocatoria de la Selección Colombia tras el Mundial, sin James y con varias sorpresas)

En dicho compromiso, el cuadro ecuatoriano sorprendió porque sobre el minuto 31 apareció Reasco para marcar en condición de visitante y asustar al conjunto brasileño, ya que quedaba a solo una anotación de empatar la serie.

Sin embargo, cuando Independiente del Valle estaba encima de su rival con la idea de empatar, los brasileños mandaron un balón largo que parecía de fácil control para el arquero, pero este picó y le pasó por encima al guardameta colombiano Aldair Quintana, por lo que De Arrascaeta quedó completamente solo para empujar la redonda al fondo de la red.

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Este fue el insólito gol que le metieron al equipo ecuatoriano:

🤦‍♂️ ¡PEROOOO QUÉ HICISTE ALDAIR QUINTANA! TREMENDO BLOOPER DEL PORTERO COLOMBIANO. Después de haber atajado un mano a mano a Bruno Henrique, Aldair Quintana se manda un error que sepulta las esperanzas de #IDV HOY LO CONVOCARON A LA SELECCIÓN COLOMBIA… pic.twitter.com/9zv4F92ohI — Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 18, 2026

Este error sepultó todas las ilusiones que tenía el cuadro ecuatoriano de empatar el encuentro, por lo que al final la serie concluyó 3-1 a favor de Flamengo, que volvió a avanzar a la semifinal del torneo de clubes más importante del continente.

Además, dicho error llegó justo unas horas después de su convocatoria a la Selección Colombia, pues volvió a ser llamado muchos años después para que acompañe a Álvaro Montero y Kevin Mier en la portería ‘Tricolor’ para los compromisos contra México, Perú y Paraguay.

📋 ¡𝗨𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢! 𝙀𝙡𝙡𝙤𝙨 𝙨𝙤𝙣 𝙡𝙤𝙨 𝙚𝙡𝙚𝙜𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙉𝙚́𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙪𝙩𝙖𝙧 𝙡𝙖 𝙛𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙥𝙩𝙞𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚/𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲. 💪… pic.twitter.com/swHglIb5iI — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

(Ver también: Filtran primera sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia; máxima figura no vendría)

Lo cierto es que más allá de este error, Quintana ha tenido un gran nivel durante los últimos meses, por lo que su llamado fue aplaudido por los hinchas y algún sector de la prensa porque es un reconocimiento a su trabajo con el equipo ecuatoriano.

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