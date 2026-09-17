Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La más reciente convocatoria del técnico Néstor Lorenzo presenta varios cambios para la Selección Colombia y entrega novedades relevantes para el fútbol del departamento del Tolima. Esta lista de 26 jugadores incluye la presencia de dos futbolistas nacidos en esa región, reflejando la importancia que actualmente tiene para la Tricolor. Uno de ellos es Aldair Quintana, originario de Ibagué y quien ha logrado consolidarse como figura clave en el Independiente del Valle. El arquero vuelve a ser llamado a la Selección en una época de renovación con miras al ciclo después del Mundial 2026, siendo este un paso significativo en su carrera deportiva.

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El otro representante tolimense es Daniel Arcila, nacido en Mariquita y actual jugador del León de México. Arcila vive uno de los mejores momentos profesionales y ahora tendrá la ocasión de sumarse al renovado grupo que lidera Lorenzo, un reconocimiento a su desempeño destacado en el extranjero.

Además de estos dos nombres, la influencia del Tolima se extiende a futbolistas que han tenido experiencia previa en el Deportes Tolima, como Álvaro Montero y Samuel Velásquez. Ambos formaron parte del equipo Vinotinto y Oro antes de llegar a su actual nivel profesional, consolidándose en selecciones nacionales. También aparece Jáminton Campaz, quien no solo tuvo un paso por el Deportes Tolima, sino que creció en Ibagué, sumando así más representación tolimense a la Selección.

La convocatoria de Lorenzo marca el inicio de una etapa de transición para el equipo nacional. Jugadores emblemáticos como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero no fueron llamados tras anunciar su retiro, mientras que Luis Díaz tampoco figura en esta lista. Según declaró Lorenzo, esta ausencia responde a la necesidad de realizar una transición y un recambio, catalogándolo como un proceso indispensable para el futuro del equipo. Así, el departamento del Tolima gana peso en el escenario futbolístico nacional durante esta renovación.

En cuanto al itinerario de la Selección, se tienen programados tres partidos amistosos en Estados Unidos. El primero será ante México el sábado 26 de septiembre en Baltimore a las 8:00 p. m. Luego, enfrentará a Paraguay el 2 de octubre en Harrison y concluirá contra Perú el 6 de octubre en Miami.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué jugadores del Tolima fueron convocados a la Selección Colombia?

Fueron convocados Aldair Quintana de Ibagué, quien se desempeña como arquero en Independiente del Valle, y Daniel Arcila de Mariquita, actualmente en el León de México. Además, jugadores con pasado en Deportes Tolima, como Álvaro Montero, Samuel Velásquez y Jáminton Campaz, también están presentes.

¿Por qué no están James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en la nueva convocatoria?

De acuerdo con el técnico Néstor Lorenzo, la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se debe a que ambos anunciaron su retiro del equipo nacional, lo que marca una etapa de transición y recambio necesaria dentro de la Selección Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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