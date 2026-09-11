Independiente Santa Fe consiguió una victoria clave frente al Deportes Tolima y empezó a acercarse al grupo de los equipos que buscan asegurar un lugar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.

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El conjunto cardenal se impuso 1-0 en El Campín durante el cierre de la jornada del viernes y llegó a 13 puntos en ocho partidos disputados. Con este resultado, Santa Fe se ubicó en la cuarta posición de la clasificación.

Tolima, por su parte, no pudo sostener su posición como escolta del líder. El equipo pijao permanece segundo con 16 unidades, aunque ahora tiene a Medellín más cerca, con 15 puntos. América continúa en lo más alto con 20 puntos.

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La décima jornada comenzó además con el empate 2-2 entre Jaguares y Fortaleza, resultado que dejó al conjunto de Montería con siete puntos y a Fortaleza con ocho.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Con los resultados registrados hasta el cierre del viernes, América lidera con 20 puntos y una diferencia de gol de +16. Tolima es segundo con 16, seguido por Medellín, que suma 15.

Santa Fe aparece cuarto con 13 unidades, mientras Millonarios ocupa la quinta casilla con la misma cantidad de puntos. Atlético Nacional es sexto con 12 y Llaneros está séptimo con 11.

Águilas Doradas y Bucaramanga completan el grupo de los ocho primeros, ambos con 10 puntos. Más abajo aparecen Once Caldas y Deportivo Cali, con ocho unidades cada uno.

Posición Equipo Puntos 1 América 20 2 Tolima 16 3 Medellín 15 4 Santa Fe 13 5 Millonarios 13 6 Atlético Nacional 12 7 Llaneros 11 8 Águilas Doradas 10 9 Bucaramanga 10 10 Once Caldas 8 11 Deportivo Cali 8 12 Fortaleza 8 13 Internacional 8 14 Cúcuta 8 15 Jaguares 7 16 Deportivo Pereira 6 17 Boyacá Chicó 6 18 Junior 3 19 Pasto 2 20 Alianza 2

La clasificación todavía tiene una particularidad: varios equipos cuentan con menos partidos disputados que otros. Atlético Nacional, por ejemplo, aparece sexto con 12 puntos en apenas cinco encuentros, mientras Millonarios ya suma nueve partidos.

Por eso, los próximos compromisos pueden producir cambios importantes tanto en la parte alta como en la pelea por entrar entre los ocho primeros. Santa Fe, con su triunfo ante Tolima, dio un paso importante en esa carre

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