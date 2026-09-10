La directiva del Independiente Santa Fe se encuentra en medio de conversaciones con representantes de jugadores para reforzar el plantel, pero hay una condición que podría truncar esas gestiones: la asistencia de los hinchas al estadio. Así lo advirtió el presidente del club, Eduardo Méndez, en declaraciones que encendieron el debate entre la afición.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Santa Fe, castigado por violencia en El Campín: deberá jugar sin hinchas por pelea vs. América)

Méndez, en diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, fue claro al señalar que las negociaciones están activas, pero que el respaldo en las tribunas es un factor determinante para asumir compromisos económicos.

Las palabras del presidente del club rojo de Bogotá dejan en evidencia una tensión entre la administración y la hinchada: sin público en las graderías, la viabilidad financiera de los refuerzos se debilita de forma considerable. Méndez no cerró la puerta a los fichajes ni a la compra del delantero argentino Franco Fagúndez, pero sí puso sobre la mesa una condición que depende directamente del comportamiento de los seguidores del equipo.

El directivo también recalcó que en el fútbol nada es definitivo, subrayando que las posiciones pueden cambiar en función de cómo evolucionen las circunstancias. Esa postura refleja la incertidumbre que rodea el mercado de pases del conjunto cardenal de cara a lo que queda del año.

¿Por qué la asistencia al estadio influye en los fichajes de Santa Fe?

Los ingresos por boletería son una fuente de financiación directa para los clubes del fútbol colombiano. Cuando la afluencia de público cae, la capacidad de inversión en el mercado de transferencias se reduce, lo que obliga a los directivos a ser más cautelosos al asumir compromisos con empresarios de jugadores.

(Ver también: Duras determinaciones contra hinchas en Bogotá, luego de la pelea entre Santa Fe y América)

¿Qué jugadores negocia actualmente Santa Fe para reforzar el equipo?

Hasta el momento, la directiva del club no ha revelado los nombres de los futbolistas que están en la órbita del equipo, más allá de la intención de adquirir los derechos deportivos de Fagúndez. Méndez indicó que las conversaciones con los agentes siguen su curso, pero que cualquier decisión final estará supeditada tanto a factores económicos como al contexto que rodea al club.

* Pulzo.com se escribe con Z