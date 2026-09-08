Como si fuera una calca del partido de ida contra River Plate, Independiente Santa Fe volvió a quedarse con un empate en Copa Sudamericana, pero que dejó un sinsabor al pensar que se tuvo para conseguir un resultado mejor. El cuadro bogotano igualó 0-0 contra Vasco da Gama en el estadio El Campín, en la noche de este martes 8 de septiembre.

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El cuadro santafereño arrancó enchufado en su encuentro contra los brasileños y creó ocasiones de peligro. Incluso, llegó a celebrar una anotación por un remate de cabeza de Iván Scarpeta, pero el árbitro lo anuló por un milimétrico fuera de lugar.

No obstante, los de Río de Janeiro también aprovecharon algunas inconsistencias en la defensa local y asustaron con disparos que sacó con categoría Weibmar Asprilla para poner el cerrojo. Inclusive, el golero rojo tuvo que sacar su potencial cuando el golero Leo Jardim envió un pelotazo que pasó de un lado de la cancha al otro y que por poco se mete en el arco opuesto.

Fue en la segunda parte cuando el ‘Expreso Rojo’ metió el acelerador y dobló sus esfuerzos para asegurar un triunfo en su propia casa. De hecho, tuvo las ocasiones más claras del encuentro y pudo batir a Vasco en más de una ocasión.

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Sin embargo, no contó con buena puntería, ya que varios balones resultaron desviados. En una, el amuleto Franco Fagúndez no sacó sus poderes, ya que su remate más claro dio contra el palo. Sumado a ello, el arquero Jardim estuvo concentrado con varias atajadas de mérito.

Finalmente, el central pitó el final del partido y dejó a Santa Fe con ganas de un triunfo. Los de Bogotá tendrán que viajar a Río de Janeiro para jugar la vuelta de esta serie en la casa de Vasco, el estadio Sao Januário. El ganador de la llave enfrentará en semifinales al vencedor entre Boca Juniors y Sao Paulo.

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