La derrota ante Atlético Nacional volvió a encender las alarmas en el Deportivo Cali, y con ellas llegaron las especulaciones sobre el futuro del técnico Rafael Dudamel en el banquillo verdiblanco. Sin embargo, el entrenador venezolano salió al paso de los rumores y fue enfático: no contempla alejarse del cargo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Bucaramanga pidió los puntos, luego de los desmanes en el juego vs. Cali; ¿no había garantías?)

En declaraciones recogidas tras el partido, Dudamel fue directo al responder sobre una posible renuncia: “No me pasa por la mente, no lo he analizado. El dar un paso al costado sería muy, muy cobarde de mi parte. Yo me levanto todos los días con la mayor ilusión y con la mayor firmeza, y es la que le transmito a mis jugadores”.

Lejos de esquivar la presión, Dudamel reconoció la dificultad del momento, pero la situó en perspectiva. “Comprendo la dificultad que este resultado representa, pero no tengo otra cosa en la cabeza que levantarme mañana a trabajar y empezar a preparar el partido del jueves“, explicó el entrenador, dejando claro que su atención ya estaba puesta en el siguiente compromiso que será frente a Millonarios.

Lee También

El técnico también apeló al historial de su proceso con el club para matizar el peso de los tropiezos recientes.

“Entiendo que esta es la etapa o el ambiente, el entorno que se genera cuando hay 2, 3 resultados adversos, pero yo no me puedo quedar nada más con lo reciente, yo tengo que echar mano a lo que hemos hecho a lo largo de nuestra permanencia en el club”, señaló.

Por último, Dudamel cerró con una declaración de afecto y compromiso hacia la institución: “Tengo un sentido de identidad, un sentido de pertenencia muy grande por el Deportivo Cali, para mí no es cualquier lugar, para mí es un lugar más que especial. Y hasta el final, hasta que me den la posibilidad, yo no voy a pensar en otra cosa sino en trabajar y en tratar de revertir la situación”.

🟢”No he analizado en dar un paso al costado, sería muy cobarde de mi parte”, Rafael Dudamel, DT #DeportivoCali Cortesía: @Dimayor pic.twitter.com/NuSFJ4R2ZA — Andrés Muñoz (@AndresfelipeOK_) September 8, 2026

(Ver también: Vuelve y juega: desmanes en el estadio del Deportivo Cali, luego del partido con Bucaramanga)

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali

Por lo pronto, el equipo se prepara para el siguiente encuentro, que será frente a Millonarios el jueves en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 8:00 de la noche. De perder, ya se alejaría mucho de las primeras posiciones y la clasificación a las finales se comenzaría a complicar.

* Pulzo.com se escribe con Z