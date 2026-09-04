El fútbol colombiano y, especialmente, la hinchada del Deportivo Cali recibieron una triste noticia este viernes con la muerte de Jorge Ramírez Gallego, goleador histórico y una de las figuras más importantes en la historia del conjunto ‘azucarero’. El emblemático delantero falleció en la capital del Valle del Cauca a los 86 años, después de enfrentar problemas de salud que lo llevaron a permanecer internado durante los últimos días.

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Su partida representa la despedida de un jugador que dejó una marca difícil de igualar en el Cali. Jorge Ramírez Gallego continúa siendo el máximo anotador de la institución, gracias a los 168 goles que consiguió durante su recordado paso por el equipo.

Para varias generaciones de aficionados, su nombre quedó convertido en sinónimo de gol. No en vano, el exfutbolista era conocido cariñosamente como ‘Gallegol’, apodo que acompañó una carrera llena de éxitos y que lo llevó a convertirse en uno de los grandes referentes del balompié colombiano.

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¿Quién era Jorge Ramírez Gallego, goleador histórico del Cali que murió?

La historia de ‘Gallegol’ con el cuadro vallecaucano comenzó en 1965, año en el que llegó al club que terminaría convirtiéndose en el escenario de los mejores momentos de su carrera. Ramírez Gallego permaneció ocho años en el Deportivo Cali, hasta 1973, y durante ese período disputó 300 partidos con la camiseta verdiblanca.

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Pero su importancia no se limitó a los registros individuales de sus 168 goles. El delantero también fue protagonista de una de las épocas más exitosas del equipo. Conquistó cuatro títulos de la Liga colombiana con el Deportivo Cali, en las temporadas de 1965, 1967, 1969 y 1970.

También dejó su sello en el clásico vallecaucano. Con 12 anotaciones frente al América de Cali, aparece entre los principales goleadores históricos de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano.

Antes de convertirse en leyenda del Deportivo Cali, Jorge Ramírez Gallego dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con Millonarios. Debutó en la primera división en 1962 y tuvo un inicio de carrera especialmente exitoso, pues fue campeón de la Liga colombiana ese mismo año y volvió a levantar el título en 1963, ambos con el ‘Embajador’. En 1964 tuvo un breve paso por Deportes Quindío, antes de llegar a Cali para escribir el capítulo más recordado de su trayectoria.

Su capacidad goleadora también le abrió las puertas de la Selección Colombia. Con la camiseta del combinado nacional disputó 14 partidos y consiguió seis anotaciones. Su producción ofensiva lo llevó incluso a figurar entre los principales goleadores históricos del fútbol profesional colombiano.

Deportivo Cali pierde a uno de los grandes nombres de su historia

Fuera de las canchas, Jorge Ramírez Gallego permaneció ligado a Cali, la ciudad donde nació y donde construyó gran parte de su historia. Era oriundo del barrio Benjamín Herrera y vivía en el oriente de la capital del Valle, en el sector de Salomia, junto a su hija Elizabeth.

Ahora, el Deportivo Cali despide a una de sus leyendas más grandes. Sus 168 goles, sus cuatro títulos y el cariño que recibió durante décadas mantendrán vivo el recuerdo de ‘Gallegol’, el delantero que convirtió su nombre en una parte inseparable de la historia del equipo azucarero.

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