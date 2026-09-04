En la noche de este jueves, 3 de septiembre, Millonarios anunció el regreso del técnico samario Alberto Gamero, quien llega en reemplazo de Fabián Bustos en una semana que ha sido caótica para los aficionados del cuadro ‘Embajador’.

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Este es un regreso de odios y amores, pues cuando Gamero se fue de su puesto en diciembre de 2024, muchos aficionados estuvieron de acuerdo porque consideraron que era un ciclo cumplido, mientras que otros simplemente lo seguían apoyando porque mal o bien, su equipo siempre fue protagonista en el ámbito nacional.

Ahora, más allá de la interpretación de cada persona, cabe destacar que Gamero ha sido de los técnicos más importantes de Millonarios en las últimas décadas, ya que acostumbró al equipo nuevamente a pelear finales, a no quedarse nunca fuera de los cuadrangulares y a tener un estilo de juego muy marcado que en su momento fue exitoso.

Qué títulos tiene Alberto Gamero

Cabe recordar que Gamero estuvo durante cinco años con el equipo bogotano, uno de los procesos más largos de los últimos años en el país, tiempo en el que sumó tres títulos.

El primero fue el de Copa Colombia en 2022, pues en esa temporada derrotó a Junior de Barranquilla en la final con un gol de Mackalister Silva en la final disputada en Bogotá.

Luego, un año después, llegó el anhelado título de Liga, pues en una de las finales más emocionantes de los últimos años derrotó a Atlético Nacional, uno de sus principales rivales, en la definición desde el punto penalti.

Además, ganó la Superliga del año 2024, derrotando nuevamente al equipo barranquillero.

Por otro lado, jugó final de Copa Colombia contra Nacional y final de Liga contra Deportes Tolima, lo que demuestra que durante el tiempo que estuvo siempre fue protagonista, algo que el equipo bogotano había olvidado con el tiempo.

Cuál será el objetivo de Alberto Gamero en Millonarios

Ahora, también es cierto decir que llega en un momento muy complicado, en el que el equipo está en venta, la relación de las directivas con la hinchada está en un momento hostil y los títulos hace rato no se asoman por las vitrinas del cuadro ‘azul’.

De hecho, su último título fue ese de Superliga, que ya fue hace dos años y medio.

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Además, para Gamero también será una etapa importante, recordando que después del conjunto ‘Embajador’ estuvo en el Cali y los resultados no fueron los esperados.

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