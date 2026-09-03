A Millonarios le cayó un baldado de agua fría en las últimas horas, pues luego de la salida del técnico Fabián Bustos y la derrota frente a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino, ahora se conoció que uno de sus mejores jugadores hasta el momento en la temporada, Jhomier Guerrero, sufrió una fractura y estará un buen tiempo fuera de los terrenos de juego.

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El lateral colombiano, exjugador del Junior de Barranquilla, puso el pie en el piso para evitar que su rival pasara, allí recibió el impacto y aunque en un principio la situación no pareció tan grave, los notables gestos del dolor del futbolista prendieron las alarmas.

Ahora, después de algunas horas y los exámenes médicos, el equipo confirmó lo peor: el jugador sufrió una “fractura del tercio proximal del peroné”.

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Así lo anunció el club:

🩺▶️ Reporte Médico: Jhomier Guerrero. Millonarios FC informa que el jugador Jhomier Guerrero presentó, durante el partido vs Santa Fe, fractura del tercio proximal del peroné. Recibió inmediatamente manejo ortopédico y a partir de este jueves inicia su proceso de… pic.twitter.com/t6HyPR3iAU — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 3, 2026

De hecho, el equipo anunció que ya se le hizo un manejo ortopédico para comenzar con la rehabilitación, pero igual lo más seguro es que esté entre 10 y 12 semanas fuera de las canchas, lo que significa que se espera que vuelva, por lo menos, hasta noviembre, cuando ya se estén disputando las finales del campeonato colombiano.

Esta es una baja muy importante para el equipo, puesto que Guerrero venía siendo titular por la banda derecha justamente desde que llegó proveniente del Junior de Barranquilla.

Ahora, seguramente su reemplazo será Samuel Martín, quien en las temporadas pasadas contó con varios minutos, pese a la resistencia de buena parte de la hinchada bogotana.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el equipo debe pasar la página rápido pensando en recuperar la senda de la victoria, pues ahora se enfocará en el compromiso contra Deportivo Pereira, que será el próximo domingo, 6 de septiembre, a partir de las 6:10 de la tarde.

Con la derrota frente a Santa Fe, Millonarios se mantiene en la quinta posición con 11 puntos, producto de 3 victorias, dos empates y dos derrotas.

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