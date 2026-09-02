Independiente Santa Fe protagonizó una remontada frente a Millonarios y se quedó con el clásico capitalino por 3-2, en el partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Santa Fe mordió a Millonarios y le sacó triunfo en un clásico que puso la piel de gallina)

El conjunto azul comenzó ganando rápidamente. Apenas al minuto 6, Daniel Ruiz apareció para poner el 1-0 y darle ventaja a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Santa Fe encontró la igualdad justo antes del descanso. En el minuto 45+2, Jhojan Torres recibió por el costado derecho y sacó un remate que terminó en el fondo de la red.

Lee También

En el segundo tiempo llegó la remontada cardenal. Franco Fagúndez marcó al minuto 50 para poner el 2-1 y, posteriormente, Emerson Rivaldo Rodríguez amplió la diferencia con un potente remate desde fuera del área.

Millonarios reaccionó rápidamente y Andrey Estupiñán descontó al minuto 73 para dejar el marcador 3-2.

El cuadro embajador tuvo una oportunidad para buscar el empate en el tramo final, pero un penalti sancionado inicialmente a su favor fue reversado después de la revisión del VAR por un fuera de lugar previo.

Santa Fe terminó jugando con diez hombres tras la expulsión de Helibelton Palacios, pero consiguió sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Millonarios sigue quinto y Santa Fe se acerca al grupo de los ocho

Con la victoria, Santa Fe llegó a 9 puntos y quedó en la novena posición de la tabla, a una casilla de Once Caldas, que ocupa actualmente el octavo puesto.

Millonarios, por su parte, se mantiene en la quinta casilla con 11 puntos, aunque perdió la oportunidad de aumentar su ventaja frente a varios equipos que están en la pelea por entrar al grupo de clasificación.

La diferencia en la parte media de la tabla es estrecha. Entre Millonarios, quinto, y Santa Fe, noveno, apenas hay dos puntos de diferencia.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Posición Equipo Partidos Jugados PUNTOS 1 América 7 17 2 Tolima 6 13 3 Atlético Nacional 5 12 4 Medellín 5 12 5 Millonarios 7 11 6 Llaneros 7 11 7 Bucaramanga 6 10 8 Once Caldas 6 9 9 Santa Fe 6 9 10 Águilas Doradas 5 9 11 Deportivo Cali 6 8 12 Cúcuta 7 8 13 Internacional de Bogotá 7 7 14 Fortaleza 7 6 15 Deportivo Pereira 4 5 16 Jaguares 6 5 17 Junior 5 2 18 Alianza 6 2 19 Boyacá Chicó 5 2 20 Pasto 7 1

Con este resultado, Santa Fe quedó a un punto del octavo lugar, mientras Millonarios continúa dentro de los puestos de clasificación, aunque varios equipos todavía tienen partidos pendientes.

* Pulzo.com se escribe con Z