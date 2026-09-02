En la noche de este miércoles, 2 de septiembre, Millonarios visitará a Independiente Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino, un compromiso adelantado que puede ser muy importante para ambos equipos de cara a lo que se viene.

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Millonarios llega con una racha de no perder en cinco compromisos, lo cual lo tiene en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que Santa Fe llega con aire en la camiseta luego de eliminar a River Plate de la Copa Sudamericana y sacarle un punto a Junior en condición de visitante.

Ahora, en Millonarios igual hay un revolcón y fue la salida del técnico Fabián Bustos, quien fue despedido en la tarde de este martes, a horas del compromiso contra Santa Fe.

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Quién dirigirá a Millonarios vs. Santa Fe

De hecho, el equipo sacó un comunicado informando que ahora comenzará la búsqueda de su reemplazo, sonando algunos nombres como Alberto Gamero, por poner un ejemplo, pero la realidad es que eso va a tomar tiempo y por eso en el compromiso contra Santa Fe habrá un entrenador interino.

Tal como anunció el club por medio de sus redes sociales, el que estará en el banquillo dándoles las indicaciones a los jugadores es Omar Rodríguez, quien estará acompañado por Guiam Carlos Espinoza con el objetivo de conseguir los tres puntos en condición de visitante.

▶️ Millonarios FC informa que para el clásico contra Santa Fe, el equipo será dirigido de manera interina por los profesores Omar Rodríguez y Guiam Carlos Espinoza. pic.twitter.com/3q1RC4v5c9 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 2, 2026

Cabe recordar que el ‘Cabezón’, como es más conocido, lleva dos años dirigiendo las fuerzas básicas de Millonarios, por lo que conoce bien al equipo, los jugadores y demás.

De esta manera, Millonarios espera que todo este revolcón no lo afecte negativamente en el resultado, pues los hinchas esperan que se le logre ganar a uno de sus principales rivales para seguir subiendo en la tabla de posiciones.

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Dicho compromiso será este miércoles, 2 de septiembre, a partir de las 8:25 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

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