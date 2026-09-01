Este martes, primero de septiembre, cerró el mercado de transferencias en varias de las principales ligas del mundo, dejando varios movimientos muy interesantes y otros bastante llamativos.

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(Ver también: Gustavo Puerta iría a club grande de Europa y se uniría a dos colombianos más; sería un bombazo)

Los colombianos llamaron mucho la atención, ya que luego del Mundial pocos tuvieron movimientos a equipos importantes, mientras que otros llamaron la atención porque escogieron clubes que sobre el papel no eran mejores de los que estaban.

Uno de esos fue Gustavo Puerta, quien estaba en el Racing de Santander con un proyecto creado entorno a él y aunque se le vinculó con varios clubes, al final tomó una decisión que ha sido muy cuestionada.

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Dónde jugará Gustavo Puerta

Pese a estar bien con el equipo español, la idea del futbolista es llegar a la Premier League, por lo que hizo un acuerdo que involucró a tres equipos.

El jugador firmó un contrato con el Nottingham Forest de Inglaterra, pero antes de estar en el equipo junto a Daniel Muñoz, primero hará una escala en el Olympiakos de Grecia, con el que jugará durante toda la temporada.

Así lo anunció el equipo español:

ℹ️ Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club ✅ El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n — Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026

Es más, pese a ya haber jugado un par de partidos en la temporada, el jugador viajó a Atenas para firmar su contrato que lo vincule al club por, al menos, la próxima temporada.

(Ver también: Gustavo Puerta despierta interés en Europa tras su desempeño con Colombia en el Mundial 2026)

En Racing de Santander, Puerta jugó 36 partidos, siendo importante para conseguir el ascenso a la primera división la temporada pasada. Sin embargo, pese a eso, decidió cambiar a última hora con el objetivo de llegar a la Premier League bajo las órdenes de Oliver Glasner.

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