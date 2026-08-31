En el cierre del periodo de fichajes en el fútbol europeo, el lateral derecho de la Selección Colombia Daniel Muñoz fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Nottingham Forest. La incorporación se concreta luego de varias semanas de intensa expectativa, en las que el carrilero cafetero estuvo en el radar de diversos clubes de élite del Viejo Continente tras sus destacadas actuaciones en la máxima categoría del balompié británico.

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Finalmente, el Forest se decantó por el exjugador de Atlético Nacional, quien llega al cuadro de la mítica ciudad de Robin Hood como un pedido expreso de su entrenador. El estratega conoce muy bien las capacidades del colombiano, dado su recorrido previo en el fútbol inglés. El fichaje del defensor fue anunciado en la mañana de este lunes a través de las redes sociales oficiales del club, acompañado de un mensaje caluroso de bienvenida para quien fuera considerado durante la temporada pasada como uno de los laterales más solventes y peligrosos de la Premier League: “Welcome to Nottingham Forest, Daniel Muñoz”.

Con este movimiento, Muñoz, que dio sus primeros pasos como profesional en Águilas Doradas, suma un nuevo e importante capítulo en su exitosa carrera internacional. El antioqueño consolida su presencia en Europa tras acumular cuatro sólidas temporadas en el Genk de Bélgica y dos más en el Crystal Palace. Precisamente con este último club firmó un ciclo inolvidable, alcanzando la gloria al levantar una histórica FA Cup, la Community Shield y un título de la Conference League, logros que catapultaron de manera definitiva su cotización en el mercado internacional.

La llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest representa también un paso estelar hacia una institución con una enorme tradición e historia dentro del deporte británico y europeo. Fundado en 1865, el Forest es uno de los clubes más tradicionales de Inglaterra y disputa sus partidos como local en el emblemático estadio City Ground, ubicado a las orillas del río Trent. Su época dorada, bajo la legendaria dirección técnica a finales de la década de 1970 y principios de los 80, dejó una huella imborrable en el fútbol mundial al consagrarse bicampeón consecutivo de la Copa de Europa (actual UEFA Champions League) en 1979 y 1980, una hazaña de prestigio absoluto.

En la actualidad, bajo la conducción táctica que solicitó su incorporación, el club busca afianzarse en la parte alta de la Premier League y competir con garantías en los torneos internacionales. La experiencia, el despliegue físico, la vocación ofensiva y la férrea disciplina táctica de Muñoz se perfilan como piezas fundamentales para cumplir con las altas expectativas de la directiva y de la exigente hinchada rojiblanca, consolidando al lateral colombiano como uno de los embajadores tricolores más importantes de la actualidad en la élite mundial.