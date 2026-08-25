El delantero colombiano Luis Javier Suárez vuelve a aparecer en el centro de los rumores del mercado de fichajes en Europa. El atacante del Sporting de Portugal estaría en el radar del Nottingham Forest de la Premier League, club que, según L’Équipe, ya habría iniciado gestiones para conocer las condiciones de una posible operación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dicen cuándo quedará listo El Campín nuevo y los detalles que faltan para empezar construcción)

De acuerdo con el reconocido medio francés, el conjunto inglés estaría interesado en hacerse con los servicios del atacante colombiano, quien tiene contrato con el Sporting hasta 2030.

La situación podría tomar fuerza en los últimos días del mercado, aunque el club portugués no tendría inicialmente la intención de desprenderse de uno de sus principales jugadores.

Lee También

L’Équipe señala que el Sporting podría estudiar una propuesta si recibe una oferta importante por el delantero. Por ahora, sin embargo, no se conoce una cifra concreta que el Nottingham Forest haya puesto sobre la mesa, por lo que no se puede hablar de un acuerdo entre los clubes ni de un fichaje cercano.

El interés del equipo inglés llega después de una temporada en la que Suárez tuvo un rendimiento destacado con el Sporting. El colombiano disputó 53 partidos y marcó 38 goles, números que ayudaron a aumentar su protagonismo y despertaron el interés de diferentes clubes europeos.

Barcelona también habría preguntado por Luis Suárez

Antes de que apareciera el Nottingham Forest como posible destino, Luis Suárez había sido relacionado con el Barcelona. El conjunto catalán habría seguido la situación del delantero colombiano durante este mercado, aunque ese interés no terminó, al menos hasta ahora, en una propuesta que concretara su llegada al equipo español.

Precisamente, L’Équipe explica que el escenario alrededor del atacante podría cambiar con la aparición del Nottingham Forest. El club inglés estaría dispuesto a avanzar en una negociación por el colombiano, mientras que el Sporting deberá evaluar si la eventual propuesta económica resulta suficiente para desprenderse de un futbolista que tiene contrato de larga duración.

Para Suárez, una eventual llegada a la Premier League representaría un nuevo desafío en su carrera. El atacante de 28 años ha tenido experiencia en diferentes ligas europeas y actualmente es una de las piezas importantes del Sporting.

Por ahora, lo confirmado por la información de L’Équipe es el interés del Nottingham Forest y las gestiones que habría comenzado el club inglés. No existe confirmación de que el colombiano vaya a abandonar el Sporting ni de que haya un acuerdo entre las partes.

El mercado todavía está abierto y los próximos días serán determinantes para conocer si el interés del Nottingham Forest se transforma en una oferta formal. El Sporting, por su parte, tendrá la última palabra sobre una posible salida, teniendo en cuenta el contrato que mantiene con el colombiano hasta 2030.

* Pulzo.com se escribe con Z