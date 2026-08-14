En las últimas horas se conoció el Barcelona tiene en el radar al delantero colombiano Luis Javier Suárez, actual jugador del Sporting de Portugal, entre las opciones para reforzar su ataque en caso de que no se concrete el fichaje de Julián Álvarez.

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Así lo reveló este viernes el periodista especializado en el mercado de transferencias Fabrizio Romano a través de su cuenta de X.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona consider Sporting striker Luis Suárez among options — if Julián Álvarez deal doesn’t happen. Not easy as key player for Sporting but part of Barça shortlist. Barça will only consider Suárez/more options from next week — if Julián deal is still off. pic.twitter.com/LFPEuCW056 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

Según el reporte, el atacante de 28 años aparece en la lista corta del club catalán como plan B, pero solo ganaría fuerza en los planes del Barça a partir de la próxima semana si las negociaciones por el argentino del Atlético de Madrid continúan sin avanzar.

Julián Álvarez sigue siendo la prioridad del conjunto dirigido por Hansi Flick. Sin embargo, el Atlético de Madrid se ha mantenido firme y no ha facilitado la operación, lo que ha obligado a la dirección deportiva ‘blaugrana’ a evaluar otras alternativas.

En ese contexto surge el nombre de Luis Suárez, quien ha tenido un destacado rendimiento con el Sporting desde su llegada en 2025 procedente del Almería.

Medios portugueses, como el diario A Bola, precisaron que hasta el momento no ha existido ninguna sondaje oficial del Barcelona al Sporting. El club portugues, por su parte, planea contar con el colombiano para la temporada 2026/27. Por lo tanto, en este instante no hay una negociación en curso.

Luis Javier Suárez, nacido en Santa Marta, se ha consolidado como una de las figuras ofensivas del fútbol portugués. Con la Selección Colombia ha sido convocado de manera regular y formó parte del plantel que disputó el Mundial 2026.

Su estilo de juego, que combina capacidad goleadora, movilidad y experiencia en el fútbol español (pasó por Granada, Almería y otros clubes), lo convierte en un perfil que encaja en las necesidades del Barça.

El delantero tiene contrato con el Sporting hasta 2030 y una cláusula de 80 millones de euros, lo que eleva la complejidad de cualquier posible operación. Fuentes del mercado han señalado que el club portugués valoraría una cifra elevada por su salida, dada su condición de pieza clave en el esquema del equipo.

La noticia genera expectativa en el entorno del fútbol colombiano, ya que un eventual interés del Barcelona por un jugador de la Selección Colombia siempre despierta atención. No obstante, por ahora se trata únicamente de una opción contemplada por el club catalán en caso de que el fichaje de Julián Álvarez no prospere.

El mercado de fichajes sigue abierto y la situación puede evolucionar en los próximos días, cuando el Barça decida si avanza o no con otras alternativas.

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