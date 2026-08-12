Por: Gol Caracol

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James Rodríguez, reconocido por su talento como uno de los referentes del fútbol colombiano, atraviesa actualmente una etapa de incertidumbre profesional al encontrarse sin equipo, aunque mantiene firme la intención de continuar en la élite. Luego de ser titular con la selección Colombia durante el Mundial 2026, torneo en el cual no logró destacarse al nivel que muchos esperaban pese a la confianza depositada en él por el director técnico Néstor Lorenzo, el mediocampista se había mantenido lejos de la vida pública. No fue sino hasta este miércoles cuando apareció nuevamente, evidenciando que no descuida su preparación física y que aún apuesta por una continuidad en el fútbol profesional, según información confirmada por Noticias Caracol.

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Rodríguez Rubio se encuentra residiendo actualmente en Madrid, España. Esta ciudad europea no solo le resulta familiar por su paso por el Real Madrid, sino que también allí ha establecido su residencia. Según registró un familiar suyo, Sebastián Rodríguez, quien además administra parte de sus negocios, el cucuteño está dedicado a jornadas rigurosas de entrenamiento, como se hizo visible en varias fotos y videos compartidos en redes sociales. La publicación difundida en ‘Instagram’ detalla de manera específica: "Día de doble entrenamiento: 10 km a ritmo controlado (4:58 min/km), 5 km a ritmo controlado (5:10 min/km ) con James y 4 pasadas de 100 metros a 3:00 min/km ) con James”, lo que refleja su disciplina y compromiso.

Durante este reciente avistamiento, se observó a James en buena forma física y con una disposición positiva, ejercitándose en las inmediaciones del Parque del Retiro, uno de los espacios deportivos más emblemáticos de la capital española. Por ahora, no existe información clara sobre su próximo destino futbolístico; aunque diversos rumores han apuntado a clubes como América de México y Lazio de Italia, no hay confirmación al respecto, según consigna Noticias Caracol. El futbolista de 35 años también manifestó recientemente su sensibilidad ante los acontecimientos nacionales, enviando un mensaje de solidaridad tras el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

En cuanto a su carrera a nivel de clubes, James Rodríguez viene de un período poco constante con el Minnesota United, equipo de la Major League Soccer (MLS) en el que no pudo consolidarse debido a la falta de continuidad. Finalizando 2025, puso fin a su relación contractual con León de México, club donde logró más minutos en cancha, aunque sus altas exigencias salariales fueron un obstáculo para su permanencia.

¿En qué equipo jugará James Rodríguez después de salir de la MLS y León de México?

Hasta el momento, no se conoce oficialmente cuál será el próximo club de James Rodríguez tras su salida de Minnesota United de la Major League Soccer y León de México. Pese a los rumores sobre su posible llegada a América de México o Lazio de Italia, Noticias Caracol señala que no existen confirmaciones sobre su futuro futbolístico.

¿Cómo se está preparando James Rodríguez físicamente mientras se encuentra sin equipo?

Según publicaciones en redes sociales de Sebastián Rodríguez, familiar y encargado de algunos negocios de James, el jugador realiza jornadas dobles de entrenamiento consistentes en carreras de larga y corta distancia a ritmos controlados en Madrid, con el objetivo de mantenerse en óptimas condiciones físicas mientras define su próximo paso profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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