La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó este jueves 13 de agosto el aplazamiento de la fecha que estaba programada para este fin de semana, en medio de la situación que atraviesa el país tras el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto.

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A través de un comunicado, el organismo señaló que entiende el momento que vive Colombia y que las prioridades deben estar puestas en las personas y comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

La decisión implica que los partidos correspondientes a la jornada de este fin de semana no se disputarán en las fechas inicialmente previstas. Según explicó la Dimayor, las competencias retomarán su actividad a partir del próximo 19 de agosto, aunque la programación de los encuentros será anunciada posteriormente.

En su pronunciamiento, la Dimayor explicó que tomó la determinación de aplazar la fecha debido al contexto que atraviesa el país, pero también dejó claro que su intención es que el fútbol pueda continuar en los escenarios que estén en condiciones adecuadas.

La entidad señaló que el fútbol hace parte de la vida cotidiana de millones de colombianos y que, además de su importancia deportiva, alrededor de esta actividad existe una amplia cantidad de personas cuyo sustento económico depende directa o indirectamente de los partidos.

“Consideramos que el fútbol debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva”, explicó el organismo.

Uno de los puntos centrales del comunicado es la intención de convertir los partidos y los escenarios deportivos en espacios para canalizar ayudas hacia las personas afectadas por el terremoto.

La Dimayor anunció que, en las ciudades donde finalmente se disputen partidos, los clubes y estadios estarán disponibles para iniciativas de solidaridad. De acuerdo con el organismo, estos lugares podrán funcionar como puntos para recibir ayudas en especie y aportes económicos.

La idea es que los aficionados que asistan a los encuentros puedan contribuir llevando alimentos, elementos de primera necesidad o haciendo aportes destinados a las comunidades que actualmente necesitan ayuda.

“Queremos que cada camiseta, cada estadio y cada partido representen también un mensaje de esperanza”, manifestó la Dimayor.

Dimayor y los 36 clubes harán una donación

El fútbol profesional colombiano también anunció una ayuda económica directa. La Dimayor informó que, junto con los 36 clubes profesionales, hará una donación en dinero que estará destinada a la reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto.

La entidad explicó que los recursos serán entregados a través de una organización que ofrezca garantías sobre el manejo adecuado del dinero.

La Dimayor no entregó en este pronunciamiento el monto de la donación ni especificó cuál será la entidad encargada de recibir los recursos. Únicamente indicó que se buscará una institución que garantice el uso apropiado de los fondos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.