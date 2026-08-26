En las últimas horas hubo sorpresa en el entorno del Deportivo Cali debido a la información que surgió en la que se conoció que uno de sus jugadores más jóvenes, Matías Orozco, se va para la Premier League de Inglaterra.

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Así lo informó el periodista Felipe Sierra, quien comentó que el futbolista ya viajó hacia territorio europeo y firmará contrato con el Brighton & Hove Albion, equipo que hace parte de la liga más competitiva del mundo.

El movimiento, que está a solo una firma de concretarse, se cerró en un valor de 4.8 millones de dólares para el Deportivo Cali, que además mantendrá el 15 % de los derechos deportivos del futbolista en caso de una futura venta.

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🚨 Matías Orozco (18) será nuevo jugador del #Brighton. La operación se cierra en 4.8M$ + bonos por el 85% con el #Cali. El colombiano viajará esta noche a Europa junto a su agente Leonardo Daza a realizar proceso de visado, exámenes médicos y firma de contrato. 🇳🇬🇨🇴 pic.twitter.com/PhEDYbjyOf — Pipe Sierra (@PSierraR) August 26, 2026

Ahora, cabe destacar que el jugador no se quedaría de una vez con el club inglés, sino que saldría a préstamo con la intención de sumar más minutos, tener más madurez y cumplir con los requisitos que exige la liga inglesa para que en un futuro sí pueda jugar allí sin problema.

Este es otro colombiano que hará parte del cuadro inglés, recordando que en el pasado ya estuvo José Heriberto Izquierdo y Steven Alzate, futbolistas que igual hicieron muy buena gestión allí.

Quién es Matías Orozco

Matías Orozco es un futbolista de 18 años de edad nacido en Barranquilla. Desde muy joven fue llevado al Deportivo Cali, donde hizo todo el proceso en las divisiones menores, al punto de que en este año se convirtió en uno de los capitanes de la Selección Colombia Sub-19 y Sub-20.

Es más, estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde hizo un buen papel y por eso volvió al Cali a jugar algunos compromisos con el equipo profesional.

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Ahora tendrá esta experiencia en el exterior, en la que espera hacer un buen papel con la idea de hacer parte del proceso de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo de cara a los próximos objetivos, que son la Copa América en 2028 y el Mundial en 2030.

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