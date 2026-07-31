Falcao García ya suma varias semanas sin jugar compromisos de forma oficial, pues desde la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana no ha vuelto a estar en las canchas, sino en los micrófonos porque comentó el Mundial junto a ESPN.

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De hecho, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, aseguró que el jugador terminó contrato y, por ahora, no volverá al club justamente por las obligaciones tributarias que tiene.

Así lo dijo Camacho, hace unos días:

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Ahora, ante esto creció el rumor de que Falcao podía jugar en esta etapa de su carrera en el fútbol de Panamá, asegurando algunos periodistas que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

Sin embargo, San Francisco, equipo con el que se le vinculó, sacó un comunicado informando que eso no es real y que por ahora el jugador no estará en sus filas.

Por medio de un comunicado, San Francisco dijo: “Aclaramos que no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que Falcao se incorpore como jugador al San Francisco FC”.

Sin embargo, sí aseguró que Falcao y su familia tomaron la decisión de instalarse en Panamá, pero eso no tiene nada que ver con que vaya a firmar con dicho club.

“Confirmamos que Radamel Falcao y su familia han tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá“, concluyó el club.

Este es el comunicado completo:

De esta manera, aún no se conoce el equipo en el que jugará el futbolista colombiano, teniendo en cuenta que otra de la información que ha circulado es que va a estudiar para conseguir su licencia Fifa y ahí sumarse al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, pero eso tampoco ha sido confirmado por la Federación.

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Por lo pronto, el jugador vivirá en Panamá junto a su familia determinando qué hacer en el futuro, luego de salir de Millonarios.

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