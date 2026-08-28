Por: Noticiero 90 minutos

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El Nottingham Forest ha sacudido el panorama de fichajes en la Premier League tras presentar una oferta formal de 22 millones de libras esterlinas al Crystal Palace con el objetivo de adquirir al lateral colombiano Daniel Muñoz. Según la información, el club inglés estructuró una propuesta que incluye un pago inicial garantizado de 20 millones de libras y otros 2 millones adicionales sujetos al cumplimiento de variables y objetivos deportivos personales del futbolista.

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De acuerdo con la prensa deportiva citada, la razón principal detrás de la oferta radica en una solicitud directa de Nuno Espírito Santo, director técnico portugués del Nottingham Forest. Espírito Santo considera como una prioridad indispensable el refuerzo en la banda derecha de la defensa, especialmente previo al cierre de la ventana de transferencias del fútbol europeo. La incorporación de Muñoz apunta a fortalecer ese sector, resguardando el equilibrio táctico del equipo.

Por su parte, las directivas del Crystal Palace se encuentran en pleno análisis de la propuesta económica recibida por Muñoz. El lateral antioqueño, de 30 años, que tras el último mundial se consolidó como pieza fundamental en el once titular, ha mantenido un rendimiento competitivo sobresaliente en la liga inglesa. Pese a su relevancia dentro del equipo, la suma propuesta es vista de manera favorable considerando la edad del jugador, lo que podría influir en una eventual decisión de traspaso.

La negociación, sin embargo, está lejos de ser sencilla para el Nottingham Forest. En las últimas horas, el Everton ha ingresado en la puja por el colombiano, igualando las condiciones económicas planteadas por Forest. Esta situación ha desencadenado una reñida carrera contra el reloj para definir el futuro de Daniel Muñoz, internacional de la Selección Colombia, quien podría cambiar de equipo en el corto plazo, dependiendo de cómo se desenvuelvan las próximas jornadas de negociación y el cierre del mercado de fichajes.

El desenlace está marcado por el interés de los clubes ingleses en contar con el futbolista, mientras el Crystal Palace sopesa la conveniencia de ceder a uno de sus titulares a cambio de una cifra relevante desde lo económico, pero con la incertidumbre de cómo suplir su lugar en la competencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto ofreció exactamente Nottingham Forest por Daniel Muñoz?

Nottingham Forest estructuró una oferta formal al Crystal Palace por un total de 22 millones de libras esterlinas: 20 millones como pago fijo inicial y 2 millones adicionales sujetos al cumplimiento de variables y logros deportivos individuales del jugador, según destaca la información proporcionada.

¿Por qué Daniel Muñoz es considerado importante para Crystal Palace?

Muñoz ha logrado consolidarse como una pieza inamovible en el once titular del Crystal Palace, gracias a su alto rendimiento tras el último mundial, lo que convierte su posible salida en una decisión difícil para el club pese a la tentadora oferta económica recibida por su fichaje.

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