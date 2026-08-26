En una jornada controversial por amenazas que salieron a flote en Colombia, una decisión sirvió como golpe sobre la mesa alrededor de uno de los temas que ha causado polémica en el fútbol nacional.

Sigue a PULZO en Discover

“La asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) formalizó la posesión de su órgano directivo para los próximos 4 años”, indicó este organismo por medio de un comunicado.

El asunto es de especial interés debido a que esta conformación resulta clave para los pasos que se lleven a cabo con la Selección Colombia, no solo a nivel de mayores sino en todas sus categorías.

De ahí, en un documento divulgado a través de la cuenta oficial de la entidad en X (antes conocido como Twitter), se especificaron las fechas para poner en marcha los planes con el equipo designado.

Lee También

“En el marco de las decisiones de la asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol, del mes de marzo, este miércoles 26 de agosto se reunieron los integrantes elegidos por la asamblea y que iniciará oficialmente un nuevo periodo de 4 años de labores 2026-2030 el próximo 28 de agosto de 2026”, señaló el texto.

Si bien uno de los temas controversiales era la reelección de Ramón Jesurún en la cabeza de la FCF, se definió el futuro con este directivo como el eje de cara a los próximos años en el fútbol colombiano.

“El comité ejecutivo quedó integrado por Ramón Jesurún Franco, reelegido por segunda vez consecutiva como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el período 2026-2030”, indicó.

Asimismo, el comunicado explicó cómo quedó conformado el órgano directivo de la Federación Colombiana de Fútbol, con los vicepresidentes Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, así como por Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez.

El documento resaltó que durante la misma jornada también quedaron conformadas las siete comisiones asesoras de la Federación, cuyos integrantes acompañarán la gestión de comité ejecutivo en las diferentes áreas de trabajo de la FCF también durante el periodo 2026-2030.

¿Quién es Ramón Jesurún?

Ramón Jesurún Franco es un reconocido dirigente deportivo y empresario colombiano, influyente por liderar la administración del balompié en su país y desempeñarse como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde 2015.

Nacido en la ciudad de Barranquilla, inició su recorrido en la alta gerencia deportiva dirigiendo los destinos del club Atlético Junior entre los años 1996 y 2004, logrando importante proyección local.

Posteriormente, asumió la presidencia de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano en 2006, gestionando los torneos de primera y segunda división, además de los derechos de televisión de la liga.

En noviembre de 2015 alcanzó la cúpula de la Federación Colombiana de Fútbol tras la renuncia de su antecesor, consolidando desde entonces su figura en la conducción de las selecciones nacionales.

Bajo su liderazgo directivo, la selección masculina absoluta consiguió la clasificación al Mundial de la FIFA Rusia 2018 y alcanzó la final de la Copa América en la edición de 2024.

Asimismo, la sección femenina registró participaciones históricas en torneos internacionales, destacando la clasificación a cuartos de final en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

En el ámbito internacional, integra el Consejo directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol y ejerce como representante del continente americano ante el Consejo principal de la FIFA.

A pesar de su extensa trayectoria administrativa, ha enfrentado investigaciones por la presunta reventa de boletería en eliminatorias y altercados de seguridad durante eventos deportivos oficiales en territorio estadounidense.

Sin embargo, su gestión comercial ha posibilitado la firma de valiosos patrocinios con marcas globales y el fortalecimiento continuo de las sedes deportivas de la selección en la ciudad de Barranquilla.

Su permanencia durante casi una década al frente del organismo reafirma su posición estratégica en la toma de decisiones y en la estructura directiva del deporte rey sudamericano.

* Pulzo.com se escribe con Z