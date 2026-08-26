La situación de Gustavo Puerta continúa pendiente de definirse en el mercado de fichajes. El mediocampista colombiano, actualmente en el Racing de Santander, aparece como una alternativa para el Benfica, aunque su posible llegada al fútbol portugués todavía depende de varios movimientos.

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De acuerdo con la Cadena SER, el conjunto portugués tendría una ventaja importante en caso de querer avanzar por el jugador colombiano: mientras el mercado de transferencias en España cerrará el próximo 1 de septiembre, en Portugal la ventana permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre.

Esto le permitiría al Benfica contar con algunos días adicionales para intentar concretar una eventual incorporación.

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Sin embargo, antes de avanzar por Puerta, el Benfica tendría que resolver otra situación dentro de su plantilla. Según el mismo medio, el club portugués también debe desbloquear la salida de Richard Ríos, mediocampista colombiano que fue suplente de Gustavo Puerta durante el Mundial. En ese mismo equipo juega Jhon Jáder Durán.

‼️ El Benfica explora el fichaje de Gustavo Puerta 👉 El Racing se ciñe a los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión; el mercado no cierra en Portugal hasta el 15 de septiembrehttps://t.co/hUuep9Dott — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 26, 2026

El futuro de Puerta, por ahora, tampoco está definido. El propio futbolista habló recientemente con AS Colombia durante sus vacaciones y reconoció que todavía desconoce cuál será su próximo destino.

“Estoy esperando qué va a pasar con mi futuro, esperemos a ver a dónde me iré. […] No sé qué porcentaje hay de que me quede, todavía soy jugador del Racing”, manifestó el colombiano, en el mencionado medio deportivo.

Las palabras del jugador dejan claro que, pese a los rumores sobre su posible salida, Puerta continúa siendo futbolista del Racing de Santander y no existe, al menos por ahora, una confirmación de que su llegada al Benfica esté cerrada.

Además, el colombiano comenzó la temporada teniendo protagonismo con su actual equipo. Puerta fue titular en los dos primeros partidos de LaLiga, frente a Villarreal y Getafe. Su presencia en el once inicial también está prevista para el encuentro contra Elche, siempre y cuando no se produzca antes un movimiento que defina su futuro.

La situación podría mantenerse abierta durante los próximos días. El cierre del mercado español será una fecha importante para determinar si el Racing recibe algún movimiento definitivo por el mediocampista, aunque el Benfica tendría la posibilidad de seguir negociando después de ese momento debido al calendario de transferencias portugués.

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