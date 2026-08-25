El inicio de la temporada para el futbolista colombiano Richard Ríos no ha sido del todo sencillo, pues con el cambio de técnico no ha tenido la regularidad esperada, perdió la titular y ahora el equipo fichó a un jugador portugués muy importante que estaba en el Bayern Múnich: Palhinha.

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Este mediocampista era compañero de Luis Díaz en Alemania, pero quiere recuperar su mejor nivel para volver a la Selección Portugal y por eso será el fichaje estelar del club portugués para la temporada.

Esto, al final, es una mala noticia para el jugador colombiano, puesto que tendrá más competencia y, según se ha visto en los primeros juegos de la temporada, lo más seguro es que tenga mucha menos continuidad de lo que tuvo la campaña pasada.

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Por eso, junto con sus representantes, están en una carrera a contrarreloj para buscarle salida a un nuevo club, puesto que quiere seguir teniendo minutos de juego en una temporada que puede ser muy importante para él.

Así lo informó el periodista Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que en este momento no tiene ofertas sobre la mesa, pero que sus representantes están justamente en Portugal para tratar de encontrar un equipo que lo fiche en estos días que son los últimos en los que el mercado sigue abierto.

“No hay ninguna oferta por Richard Ríos”: @velezfutbol sobre el presente del jugador del Benfica pic.twitter.com/6KEYmvk4Nw — Deportes RCN (@DeportesRCN) August 25, 2026

Cabe recordar que en Portugal y Turquía, el mercado de transferencias cierra el 4 de septiembre, pero en las principales ligas de Europa, como la española, la inglesa, la francesa y la alemana, entre otras, cierra en la medianoche del próximo domingo.

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De esta manera, Ríos, quien tampoco tuvo un buen Mundial porque perdió el puesto de titular con Gustavo Puerta, busca salir del club para tener más continuidad, aunque la tarea no está del todo sencilla porque la mayoría de clubes ya tienen su nómina armada para conseguir los mejores resultados durante este año.

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