El inicio de temporada del Junior no ha sido para nada lo que los hinchas esperaban, pues luego de ganarle el título a Nacional antes del Mundial 2026, se esperaba que en el segundo semestre las cosas fueron incluso mucho mejores con el objetivo de competir por el tricampeonato.

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Sin embrgo, el equipo ha estado lejos de su mejor nivel, pues perdió con Tolima, Millonarios y América, empató con Once Caldas y Santa Fe y tuvo un papelón en Copa Colombia al quedar eliminado frente a Barranquilla, que es su cantera en la costa.

Debido a esto, al técnico Alfredo Arias le han llovido críticas, puesto que los jugadores no juegan bien, muchos cambios no se entienden y la forma de juego no convence.

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Debido a todo esto, este lunes, 31 de agosto, la directiva le comunicó la decisión de que no iba a seguir en el cuadro barranquillero para los próximos partidos.

“En Junior FC entendemos que el fútbol está marcado por ciclos y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución. Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados”, escribió el club.

De esta manera, Arias se despide del conjunto ‘Tiburón’ con 74 partidos dirigidos, de los cuales consiguió 31 victorias, 20 empates y 23 derrotas. Durante ese tiempo sumó dos títulos, pero los hinchas no perdonan el papel en Copa Libertadores.

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Quién será el reemplazo de Alfredo Arias en el Junior

Pese a que no hay confirmación oficial de quién será el nuevo entrenador del cuadro barranquillero, el periodista Felipe Sierra aseguró que se está negociando con Sebastián Viera, quien ha tenido su única experiencia como entrenador en el Real Cartagena.

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