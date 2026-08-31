Alfredo Arias ya no es más director técnico del Junior de Barranquilla, le confirmó a El Heraldo. Se tomó la decisión luego de consumarse un inicio de semestre crítico, marcado por la sequía de victorias y la eliminación prematura en el torneo de Copa a manos del Barranquilla FC.

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El empate 1-1 frente a Independiente Santa Fe en el estadio Romelio Martínez terminó por liquidar el proceso del DT uruguayo, quien superaba el año al frente del plantel. Pese a haber conquistado dos títulos de Liga de manera consecutiva, el desplome en el rendimiento deportivo agotó el margen de maniobra de la junta directiva.

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El clima de tensión en las tribunas del escenario barranquillero resulta insostenible desde hace varias jornadas. Durante el último encuentro, los aficionados expresaron su descontento mediante pancartas y consignas en las que exigían la renuncia inmediata del estratega, marcando el quiebre definitivo con la tribuna.

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Tras concretarse el remezón en la dirección técnica, la dirigencia acelera los trámites para anunciar a su reemplazante en las próximas horas. El nuevo timonel asumirá con la urgencia de reorientar el rumbo táctico del equipo y cumplir el objetivo prioritario del semestre: asegurar el cupo a los cuadrangulares semifinales.

En lo que va del semestre, el ‘Tiburón’ perdió con Deportes Tolima, Millonarios y América y empató con Once Caldas y Santa Fe, por lo que sigue sin conocer la victoria. Por el momento, no se conoce el nombre de su remplazante.

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