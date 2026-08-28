En la noche de este jueves, 27 de agosto, Millonarios visitó a Llaneros en una nueva fecha del fútbol profesional colombiano, un compromiso en el que obtuvo la victoria por 0-2 gracias a los goles de Chaverra y Estupiñán, lo cual ayudó a que el equipo se monte en la parte alta de la tabla de posiciones.

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Ahora, desde el inicio hubo polémica porque apenas en el minuto 12, el árbitro tomó la decisión de expulsar al jugador Jhon Vásquez de Llaneros, pues estaba haciendo una bicicleta, Sebastián Valencia le movió el balón y el atacante terminó pisándole la pantorrilla, por lo que luego de la revisión del VAR se determinó mostrarle la tarjeta roja. Esta fue la jugada:

Esto desató una polémica, pues muchos consideraron que por la intensidad y más no merecía la roja, mientras que otros coinciden en que por el lugar de la patada la expulsión era inminente.

Además, algunos periodistas de Villavicencio dijeron que esta situación afectó notablemente el resultado y que es algo que se debe advertir para que no termine afectando al club del Meta.

Uno de esos fue Jaime Caballero, periodista de la Polémica del Deporte, quien en rueda de prensa apuntó contra el arbitraje y se quejó por lo ocurrido.

“Señores Dimayor, así no se le da aire a un equipo. Nosotros no tenemos por qué aceptar. El señor ‘Leo’ Castro se tapó la boca dos veces y eso es expulsión. Hay un penal al final del partido contra Barreiro y el árbitro no lo ve y cuando van al VAR, el VAR para la imagen cuando pega la pierna de Vásquez en el jugador contrario, pero no dejan seguir la grabación o el video para ver que el raya, no pega”, comenzó diciendo el periodista.

Y agregó: “Yo sé que esto me puede costar la credencial, pero así no es, el fútbol no se puede dañar de esta manera, señores de la Dimayor. Párenle bolas a los árbitros porque este no es el único partido, el arbitraje en Colombia se volvió de paseo y eso no puede ser”.

Es más, le dijo al técnico de Llaneros que no se debería dejar pasar eso y que ellos se deberían quejar formalmente porque eso puede costar caro al final de la primera ronda.

“Nos ven de segundos y empieza este jueguito”, concluyó.

De hecho, el entrenador de Llaneros, José Luis García, se sumó a esta situación y sí culpó al árbitro del resultado, puesto que, según él, en un partido de 11 contra 11 Millonarios no hubiera sumado los tres puntos.

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Lo cierto es que el equipo bogotano sumó su cuarto compromiso consecutivo sin perder, por lo que quedó tercero con 10 puntos, mientras que Llaneros se mantiene en la segunda posición con 11 unidades.

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