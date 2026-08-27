En la noche de este miércoles, 26 de agosto, Independiente Santa Fe consiguió uno de los triunfos más importantes de los últimos años, pues derrotó a River Plate en la definición desde el punto penalti en el estadio Monumental y avanzó a los cuartos de final de la competencia.

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En los 90 minutos, el compromiso terminó 1-1 con goles de Driussi para los locales y Fagúndez para los visitantes, por lo que tocó irse a los penaltis y allí todos los futbolistas cobraron, incluso los arqueros, que fueron quienes terminaron decidiendo la serie. Este fue el resumen del encuentro:

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Ahora, el conjunto bogotano ya piensa en los cuartos de final, en los que también tendrá un rival muy complicado que tiene a varios colombianos en su nómina: Vasco Da Gama.

Cuándo son los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Hasta ahora, Conmebol no ha confirmado las fechas oficiales de los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero lo que sí está establecido es que el juego de ida será en la semana del 9 de septiembre y el de vuelta, el 16 de septiembre.

Cómo quedaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Los cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana son:

Independiente Santa Fe vs. Vasco Da Gama.

Boca Juniors vs. Sao Paulo.

Atlético Mineiro vs. Santos.

City Torque vs. Cienciano.

Vale la pena destacar que si Santa Fe vence al equipo brasileño y avanza de ronda, en semifinales se mediría contra el ganador entre Boca Juniors y Sao Paulo, que es uno de los enfrentamientos más llamativos de esta ronda.

🏆🤩 ¡El cuadro de Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! Ocho equipos que van por #LaGranConquista pic.twitter.com/R86pMGbVWj — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 27, 2026

(Ver también: Multitudinario recibimiento a los jugadores de River Plate en Bogotá; hinchas, muy emocionados)

Cuándo vuelve a jugar Santa Fe

Por lo pronto, Santa Fe volverá al país, descansará y luego viajará a Barranquilla para medirse al Junior por el campeonato local, en un partido que será el próximo sábado, 29 de agosto, a partir de loas 6:30 de la tarde.

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