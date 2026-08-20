En la noche de este miércoles, 19 de agosto, River Plate de Argentina visitó en el estadio El Campín a Santa Fe de Bogotá, un partido de mucha importancia porque el ‘Millonario’ no viene jugando bien y, con la millonaria inversión que ha hecho para reforzar la nómina, quedar eliminado en esta ronda sería un golpe muy fuerte para la dirigencia y la hinchada.

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Al final, este compromiso, que fue el de ida, terminó 0-0, por lo que ahora tendrá la oportunidad de garantizar su clasificación en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires.

Este fue el resumen del encuentro:

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Ahora, debido a la misma situación, el ambiente está tenso y hostil, pues el técnico también sabe que está en la cuerda floja y por eso muchas veces se desquita con los jugadores.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió con Rafael Santos Borré, delantero colombiano, teniendo en cuenta que en un momento el técnico comenzó a gritarlo y el jugador lo único que le pidió fue que se calmara un poco.

Esto no lo tomó de la mejor manera Coudet, quien justo al ser captado por la cámara se le ve cómo le grita al colombiano “cierra el c…, cierra el c… carajo”.

🗣️🤬 “CERRÁ EL C…” 👉 El enojo de ‘Chacho’ Coudet con Rafael Santos Borré. pic.twitter.com/ahgwXswKDH — dataref (@dataref_ar) August 20, 2026

Esto ha sido muy cuestionado incluso por los mismos hinchas del equipo, quienes aseguran que ese mal trato es el reflejo del momento que vive el club y por eso es que los resultados no se están dando, pese a tener tan buena nómina para luchar con cualquiera a nivel internacional.

Ya más tranquilo, en rueda de prensa el técnico se justificó: “Con los jugadores a veces te cruzas, pero yo no le doy importancia. No pasa nada. Los conozco a todos y tenemos un nivel de la parte humana muy buena”.

“CON LOS JUGADORES A VECÉS TE CRUZÁS…” Coudet se refirió a la situación que protagonizó con Rafa Santos Borré. pic.twitter.com/sOlQUHvDA5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

Ahora, más allá de la falta de respeto, eso no quita que el nivel de Borré no ha sido óptimo desde que regresó al equipo argentino, destacando que en el partido con Santa Fe, por ejemplo, jugó 61 minutos y no hizo ningún remate. Además, apenas sumó 13 pases, 12 acertados, pero que fueron progresivos, más no pases que en verdad causaran algún tipo de peligro.

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Por lo pronto, River ahora debe buscar su clasificación en el partido de vuelta que se jugará el próximo miércoles, 26 de agosto, a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana, en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires.

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