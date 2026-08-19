Por: Portal Bogotá

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Esta noche, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el escenario de un esperado encuentro internacional. Desde las 7:30 p. m., Independiente Santa Fe se medirá ante River Plate en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. Este compromiso no solo marca la continuación de un torneo importante, sino que también representa el regreso de competencias internacionales a la capital, luego de la reciente pausa provocada por la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La serie se definirá con el partido de vuelta, que tendrá lugar el 26 de agosto en Buenos Aires.

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De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno y el programa Goles en Paz, junto con otras entidades, han dispuesto un esquema especial de acompañamiento. El objetivo primordial es garantizar una jornada tranquila, segura y armónica, tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio. El llamado insiste en que las hinchadas de ambos equipos disfruten el evento en un ambiente de respeto, evitando comportamientos que comprometan la integridad de los asistentes o perturben la convivencia en la ciudad.

Según las autoridades distritales, el fútbol debe identificarse como un espacio de encuentro y celebración, en el que la pasión y el respeto por la vida y las diferencias puedan coexistir. Por ello, aquellos que asistirán al partido deben acatar una serie de recomendaciones. Entre ellas se destaca la importancia de llegar con anticipación para facilitar los controles de ingreso, portar solo la boleta que corresponda y ajustar su conducta a las indicaciones del personal logístico y de seguridad. Además, está estrictamente prohibido ingresar objetos no autorizados por la organización o que sean peligrosos, al tiempo que se solicita evitar provocaciones o actos violentos en cualquier momento del evento.

En lo referente al ingreso, las condiciones de edad y localidad deben observarse en atención a las normativas definidas por la organización. Por ejemplo, en los eventos de Santa Fe, las tribunas laterales tienen diferentes restricciones de edad que las tribunas oriental y occidental. En caso de presentarse incidentes, se recomienda informar de inmediato al personal de seguridad o a las autoridades presentes.

Este encuentro involucra a dos equipos tradicionales del fútbol suramericano y, como tal, las autoridades y organismos de acompañamiento extremarán su atención. La Administración Distrital reitera que el compromiso y la emoción por el fútbol deben expresarse sin perder de vista la responsabilidad ciudadana: el resultado deportivo debe definirse solo en la cancha, mientras que fuera de ella la convivencia, el respeto y el diálogo deben ser los protagonistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para asistir al partido entre Santa Fe y River Plate en El Campín?

Las recomendaciones claves establecidas por la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Gobierno incluyen llegar con suficiente anticipación al estadio para facilitar el ingreso, portar únicamente la boleta correspondiente, seguir las instrucciones del personal de seguridad, no ingresar objetos prohibidos, evitar cualquier acto violento o provocador y, en caso de incidentes, informar a las autoridades. Además, hay restricciones de edad que varían según la tribuna, por lo que es fundamental cumplir con estas condiciones.

¿Por qué se programó el partido de octavos de final entre Santa Fe y River Plate para hoy en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, el partido debía reprogramarse debido a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Con la normalización de la situación, Bogotá acoge nuevamente el fútbol internacional, reanudando así el calendario de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 y permitiendo a los aficionados disfrutar de este trascendental encuentro en el estadio El Campín.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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